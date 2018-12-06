ADALET BAKANI GÜL'DEN "İADE TALEBİ" AÇIKLAMASI

*Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

\"Türkiye, hiçbir zaman uluslararası hukukun ve mahkeme kararlarının, iade taleplerinin üzerine yatan bir ülke olmamıştır .

Bir konuda suçlu varsa Türkiye uluslararası hukukun gereğini yapmıştır, iade etmiştir.\"

\"Ama aynı tavrı maalesef hukukun, insan haklarının merkezi olduğunu söyleyen ülkelerden göremiyoruz. Göremiyoruz diye elbette biz hukuktan vazgeçecek değiliz. Biz bu hukukun gereğini ısrarla, taleple yerine getireceğiz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “1. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu\"na katıldı. Bakan Gül programdaki konuşmasında, bütün terör örgütleriyle en aktif mücadeleyi yapan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle hukuk çerçevesinde mücadelesini yapmaktadır. Bu konuda maalesef bazı ülkelerin \'bu terör örgütü benim işime yarar, bu terör örgütü benim işime yaramaz\' şeklinde terör örgütüyle mücadelesini siyasi ve kategorik şekilde yaptığını üzülerek görmekteyiz. Bugün dünyanın bir çok yerinde mahkeme kararına rağmen terör örgütlerini Türkiye\'nin talebine rağmen, mahkeme kararını yok sayan bir anlayış asla hukuki bir tavır değildir. Bugün bir algı operasyonuyla bu kadar şey söylenen Türkiye, hiçbir zaman uluslararası hukukun ve mahkeme kararlarının, iade taleplerinin üzerine yatan bir ülke olmamıştır. Bir konuda suçlu varsa Türkiye uluslararası hukukun gereğini yapmıştır, iade etmiştir. Ama aynı tavrı maalesef hukukun, insan haklarının merkezi olduğunu söyleyen ülkelerden göremiyoruz. Göremiyoruz diye elbette biz hukuktan vazgeçecek değiliz. Biz bu hukukun gereğini ısrarla, taleple yerine getireceğiz\" dedi.

BAKAN KÜÇÜK KIZIN ELİNİ ÖPTÜ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan\'ın da katıldığı programda, insan hakları konusunda düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Bakan Gül, İnsan Hakları konulu resim yarışmasında ilkokullar arasında birincilik ödülünü almak üzere sahneye çıkan Züleyha Ebrar Bektaş\'ın elini öptü. Bakan Gül ardından küçük kıza ödülünü verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Gül\'ün konuşması

- Bakan\'ın küçük kızın elini öpmesi

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