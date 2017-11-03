Adalet Bakanı Gül: Terörü bitireceğiz

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, teröristlerle girdikleri çatışmada şehit olan polis ve askerlere rahmet dileyerek, “Terörle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek ve terörü bitireceğiz” dedi.

Adalet Bakanlığı İnfaz ve Tutukevleri Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından bu yıl 7\'ncisi düzenlenen ‘Ürün ve El Sanatları Fuarı’ Gaziantep’te açıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen fuarın açılışına; Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile vatandaşlar katıldı. Bakan Gül, fuarın açılışında yaptığı konuşmada terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti. Türkiye’nin terörle mücadelede gösterdiği kararlılığın terör örgütlerini bitirme noktasına getirdiğini dile getiren Gül şunları dedi:

“Dün ve bugün hain terör örgütleri ile mücadele ederken şehit olan kardeşlerimiz var. Terörle mücadele konusunda yılmadan canı ile vatanını korumak için şehit olan bütün güvenlik güçlerimizi, şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Terörle mücadele konusunda kararlı duruşumuz, kararlı mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Hiç kimse, hiçbir terör örgütü, bu terör örgütlerini maşa olarak kullanan içerdeki ve dışarıdaki hiçbir güç, Türkiye’ye diz çöktüremeyecektir. Ay yıldızlı bayrağımızı kimse göklerden indiremeyecektir. Kıyamete kadar bayrağımız şerefle dalgalanacak. Terör örgütleri ile Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenler daima yenildiler ve bu zaferi kurtuluş savaşında olduğu gibi bu mücadeleyi veren aziz milletimiz yine başaracaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, kardeşliğimiz terörü yenecektir, kararlılığımız terörü bitirecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle son yıllarda terörle yapılan mücadelede, terör örgütlerinin telaşı, terör örgütlerinin bitme noktasına gelmesi onları bu anlamda bir panik havasına sokmuştur. İnşallah kazanan her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz olacaktır. Bizler terör örgütlerine karşı bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, 80 milyon kardeşçe terörün oluşturmak istediği kaostan, endişe ve panikten uzak bir şekilde kardeşliğimizle, kenetlenmemizle, birliğimizle, beraberliğimizle daha güçlü bir Türkiye olarak, terörü inşallah sona erdireceğiz.”

Konuşmaların ardından 60 ildeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüler tarafından üretilen gıdadan, tekstile, hediyelik eşyadan, mobilyaya kadar ürünlerin sergilendiği fuarın açılışı yapıldı.



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