T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adalet Ağaoğlu: Allah'a inanmıyorum

Ünlü edebiyatçı yazar Adalet Ağaoğlu, tanrı inancı olmadığını, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.

26 Temmuz 2011 03:00

T24 - Ünlü edebiyatçı yazar Adalet Ağaoğlu, tanrı inancı olmadığını, öldükten sonra yakılmak istediğini söyledi.



Habertürk'te Balçiçek İlter’in sunduğu Söz Sende programına konuk olan Adalet Ağaoğlu, Oslo katliamıyla ilgili konuşurken şunları söyledi:

Program sunucusu İlter’in ‘Siz daha önce yaptığınız açıklamada şatafatlı cenaze töreni istemediğinizi söylemiştiniz’ dedi. Bunun üzerine, cennet ve cehennemin varlığına inanmadığını ve Allah inancı olmadığını kaydeden Ağaoğlu, ‘Eğer öte dünya olsa bana haber olurdu hiç değilse, Hayatını kaybeden annem ve babamdan bana hiç haber gelmiyor....' dedi.

Yazar Ağaoğlu ayrıca öldüğü zaman kendisinin gömülmeyi değil yakılarak küllerinin göğe savrulmasını istedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24