Adalet Ağaoğlu: Allah'a inanmıyorum

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Habertürk'te Balçiçek İlter’in sunduğu Söz Sende programına konuk olan Adalet Ağaoğlu, Oslo katliamıyla ilgili konuşurken şunları söyledi:Program sunucusu İlter’in ‘Siz daha önce yaptığınız açıklamada şatafatlı cenaze töreni istemediğinizi söylemiştiniz’ dedi. Bunun üzerine, cennet ve cehennemin varlığına inanmadığını ve Allah inancı olmadığını kaydeden Ağaoğlu, ‘Eğer öte dünya olsa bana haber olurdu hiç değilse, Hayatını kaybeden annem ve babamdan bana hiç haber gelmiyor....' dedi.Yazar Ağaoğlu ayrıca öldüğü zaman kendisinin gömülmeyi değil yakılarak küllerinin göğe savrulmasını istedi.