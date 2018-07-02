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Ada'da Erdoğan gündemi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 10 Temmuz'da yapması planlanan ziyareti, Ada'nın bir numaralı gündemi oldu

02 Temmuz 2018 18:36

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'ne (KKTC) 10 Temmuz\'da yapması planlanan ziyareti, Ada\'nın bir numaralı gündemi oldu.
Rum medyası, \'İlk ziyaret Kuzey Kıbrıs\'a\', KKTC medyası, \'Erdoğan geliyor\' başlıklarını kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Hala Sultan Camisi\'nin açılışına katılacağına da işaret eden Rum basını, \'Erdoğan dev camiyi açmaya geliyor\' diye yazdı.
Güney Kıbrıs\'ta sosyal medyada da \'Erdoğan (Rum lider) Nikos Anastasiadis ile görüşsün\' kampanyası başlatıldı.
KKTC\'de kurulan sandıklarda Erdoğan yüzde 48,8 oy oranı ile birinci gelmişti.

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