AD-D’nin oyları 41 binde kaldı

Temel Elcivan / Duisburg, 25 Eylül (DHA) - Bir yıl önce kurulan göçmen partisi Alman Demokratlar Birliği(AD-D), ilk kez katıldığı milletvekili genel seçimlerinde 41 bin seçmenden oy aldı.

Afişlerinde ve seçim otomobilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın fotoğraflarını kullanarak seçim kampanyası yürüterek dikkatleri üzerine çeken parti AD-D, dün gerçekleştirilen seçimlere sadece Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti\'nden (KRV) katılmıştı.Almanya Milletvekili Genel seçimlerine tek bir eyaletten katılan ve 41 bin seçmenin oyunu alan AD-D, seçim bölgesinde bulunan kentler arasında en fazla oyu Duisburg şehrinden aldı. Duisburglu seçmenlerin 3991\'i oyunu AD-D lehine kullanırken, parti Türk kökenli seçmenlerin yoğun olarak yaşadığı kentlerden olan Köln\'de ise 2477 seçmenin oyunu aldı.

TÜRKLERİN YARIŞI

Almanya\'da yaşayan Türkleri yakından ilgilendiren diğer bir seçim bölgesi ise, Duisburg kenti oldu. Duisburg şehrinde, genel seçimlerle eş zamanlı olarak Duisburg Anakent Belediye başkanı Seçimleri de yapıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, SPD Adayı Sören Link, yüzde 56.88 oy oranı ile Anakent belediye seçimlerinde ipi göğüsleyen aday oldu. Anakent Belediye Başkanlığı için Sol Parti\'den (Die Linke) aday olan Erkan Kocalar ise, yüzde 5.92‘de kaldı. Duisburg Anaket Belediye başkanlığı için bağımsız aday olarak adından oldukça söz ettiren Yaşar Durmuş ise, 5478 oyla yüzde 2.44\'te kaldı.

MAHMUT ÖZDEMİR 2. KEZ SEÇİLDİ

Duisburg kentinden bağımsız milletvekili adayı olarak seçimlere katılan Burhanettin Datlı\'nın da, Duisburg\'un Duisburg ikinci seçim bölgesinde 1398 seçmenin oyunu alması, seçilmesine yetmedi. Aynı bölgeden SPD adayı olarak seçimlere katılan Mahmut Özdemir yeniden Berlin\'e gitme hakkını kazandı.

Seçim sonuçlarını Duisburg Belediyesi binasında takip eden Mahmut Özdemir, ikinci kez milletvekili seçilmesinin ardından tebrikleri kabul etti. Seçim sonuçlarını değerlendiren Özdemir, \"Seçim bölgemizde Duisburg \'da, çok güzel sonuçlar aldık. Bärbel Bas ve ben SPD nin iki direk milletvekili adayı olarak parlamentoda önümüzdeki dönemde de yer alacağız. Bunlar bizim için güzel sonuçlar, ama aşırı sağcı parti AfD\'nin Almanya genelinde ve Duisburg\'da seçimden güçlenerek çıkmaları bizlerin moralini bozduğu gibi, aynı zamanda endişelendiriyor” dedi