Acun teknik direktörünü buldu

Hull City'yi satın almak için geri sayıma geçen Acun Ilıcalı'nın, yakın arkadaşı teknik direktör Şota Arveladze'yle anlaşmaya vardığı belirtildi.

İngiliz ekibi Hull City'nin satın alma işlemlerinde artık sona gelen Acun Ilıcalı'nın kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. Gazeteci Salim Manav'ın aktardığına göre; Ilıcalı, son olarak Özbekistan takımı Pakhtakor Tashkent'in teknik direktörlüğünü yapan Şota Arveladze ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli teknik adamın, resmi imzaların ardından Hull City'nin teknik direktörü olacağı belirtildi.

Acun Ilıcalı, yakın dostu Şota ile Trabzonspor-Fenerbahçe maçına özel uçakla gitmişti.