Acun Ilıcalı'dan Mesut Özil ve Ryan Babel açıklaması!

Championships ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel'in transferine dair İngiltere medyasına konuştu.

Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olması nedeniyle Mesut Özil'in Hull City'ye transfer olacağı iddiaları yer aldı. Kış transfer döneminde de Galatasaray'dan Ryan Babel'in Hull City'ye transfer olma durumuna Acun Ilıcalı açıklık getirdi.

HullLive'a konuşan Ilıcalı, Mesut Özil ve Ryan Babel'in transfer olmayacağını açıkladı.

"Mesut, Türkiye'de mutlu" diyen Acun Ilıcalı, "Çok yakın arkadaşım, Türkiye'de mutluysa neden İngiltere'ye dönsün? İngiltere'den Türkiye'ye yeni gitti ve ailesiyle orada iyi hayatı var. Eminim sorunları atlatacaktır" dedi.

Acun Ilıcalı kış transfer döneminde Ryan Babel ile anlaştıklarını, Fatih Terim'in transfere onay verdiğini açıkladı. Ilıcalı transferin gerçekleşmeme nedenini, "Babel ile kış döneminde konuştuk. Onu buraya getirme şansımız vardı ama Galatasaray'da teknik direktör değişince transfer gerçekleşmedi. Şimdi ki hoca ona, 'Seni oynatacağım' dedi ve kaldı." şeklinde açıkladı.