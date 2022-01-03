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Acun Ilıcalı açıkladı; Kırmızı Oda final yapacak mı?

03 Ocak 2022 16:36

Acun Ilıcalı, reytinglerinde büyük düşüş olan Kırmızı Oda'nın yeni yılda da devam edeceğini açıkladı.

TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi son haftalarda rakiplerinin gerisinde kalarak reytinglerde bekleneni elde edemedi. Acun Ilıcalı’nın Kırmızı Oda dizisi için erken final kararı alacağı iddia edilmişti. Ilıcalı, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında, diziyle ilgili iyi haberi duyurdu.

Ilıcalı, 31 Aralık Cuma günü yayınlanmayan dizinin ekranlara üç hafta ara verdiğini dile getirdi. Kırmızı Oda dizisinin yeni bölümü 21 Ocak Cuma akşamı seyirciyle buluşacak. 

Dizinin yeni yılda da devam edeceği mesajını veren ünlü televizyoncu, yeni oyuncular ve yeni hikayelerle Kırmızı Oda’nın ekranda kalmaya devam edeceğini duyurdu.

 

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