Açlıktan ölmek üzereler



Kuşatma altındaki Madaya kentine aylar sonra girebilen yardım ekipleri, kentteki durumun korkunç olduğunu belirterek yaklaşık 400 kişinin açlıktan ölmek üzere olduğunu duyurdu. Konuyu BM Güvenlik Konseyi'ne aktaran BM yardım organizasyonu yetkilileri, kentteki bu kişilerin bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini, aksi takdirde ölmek üzere olduklarını aktardı.

Şam'ın 25 kilometre kuzeybatısındaki Madaya kentinin yaklaşık altı aydır Şam yönetimine bağlı askeri birlikler tarafından kuşatma altında tutulduğuna dikkat çeken BM Acil Yardım Koordinatörü Stephen O'Brien, acil tıbbi yardım ulaştırılması gerektiğini da vurguladı. Yeni Zelenda'nın BM nezdindeki büyükelçisi Gerard van Bohemen de "Yardım konvoyunun Madaya'ya girmesi cesaret verici, ama bu sadece bir başlangıç" diyerek Suriye'de zor durumdaki insanlara engelsiz ve sürekli ulaşımın sağlanmasını istedi.

Madaya'da aç hiç kimsenin olmadığını ileri süren Suriye'nin BM nezdindeki büyükelçisi Beşar Caferi ise bu haberlerin "uydurulduğunu", "asıl sorunun teröristlerin yardımları çalması olduğunu" savundu.

4,5 milyon kişiye ulaşılamıyor

BM'nin verilerine göre yaklaşık 4,5 milyon Suriyeli ya kuşatma altında ya da ulaşımın zor olduğu bölgelerde yaşıyor. Sivillerin bu bölgeleri terk etmesine izin verilmiyor, ayrıca yardım organizasyonlarının zor durumdaki kişilere gıda, tıbbi malzeme ya da yakıt gibi temel ihtiyaç maddelerini ulaştırması da engelleniyor.

Madaya'ya ulaştırılan yardımlarla ilgili olarak Alman haber ajansı dpa'ya bilgi veren Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Pawel Krzysiek, bölgeye toplam 330 ton gıda ve tıbbi malzeme götürüldüğünü söyledi. Ancak bu yardımların Madaya'da yaşayan 40 bin kişiye yaklaşık 40 gün yeteceği tahmin ediliyor. Uluslararası yardım örgütlerinin, Madaya'nın yanı sıra isyancıların kuşatması altındaki Fua ve Kefraya kasabalarına da yardım götürdüğü belirtildi.

Yardım ekipleri Madaya kentine son olarak ekim ayında yardım ulaştırabilmişti. Yardım görevlileri, insanların açlıktan ölmemek için kedi, köpek ve yaprak yediğini aktarmıştı.