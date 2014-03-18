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Dünya
Deutsche Welle

Açlık grevi tehdidi

Kaybolan Malezya uçağında bulunan Çinli yolcuların yakınları öfkeli. Yolcu yakınları yetkilileri açlık grevine başlamakla tehdit ediyor.

18 Mart 2014 18:22


8 Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanan ve kalkışından kısa bir sonra kontrol kulesi ile bağlantısı kesilen Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını arama çalışmaları sürüyor.

Ancak 26 ülkenin destek verdiği arama çalışmalarından hala sonuç alınamadı ve bu nedenle yolcu yakınlarının sabrı tükeniyor.

Yolcu yakınları çaresiz

Çoğu Çinli olan yolcuların yakınları, yetkilileri kayıp uçakla ilgili bilgi alamamaları halinde açlık grevine başlamakla tehdit etti.

Başkent Pekin'de Malezya Havayolları'nın temsilcileri ile bir araya gelen yolcu yakınları, Malezya makamlarının bilgilendirme politikasını eleştirerek yeterli bilgi alamadıklarını söylediler. Yolcu yakınları “Akrabalarımızı geri istiyoruz“ yazılı pankartlar açtı.

Uçakta mürettebatla birlikte bulunan 239 kişiden 153'ü Çinli'ydi.

Aramalar sürüyor

Arama çalışmaları ise iki hava koridoru üzerinde yoğunlaştırılmış durumda. Biri Tayland'ın kuzeyinden Orta Asya'ya doğru uzanan hat, diğeri de Endonezya'nın güneyinden Hint Okyanusu'na doğru ilerleyen koridor. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca Çin'in batısında da arama çalışmalarına başladıklarını duyurdu.

Malezyalı yetkililer, şu anda 7 milyon 700 bin kilometrekarede arama çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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