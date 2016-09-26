Acı mutlu eder mi?

"Ben özellikle politik olmam. Benim savaşım sanat tarihiyle...."

Resim benim için hayat. Resim yaparken bir ilişkim oluyor tuvalle…

Tuvalle aramızdaki mesafe 20 metre kadar ve onun içinde, onunla yaşıyorum.Bir manzaraysa içinde yürüyorum. Resmini yaptığıma aşık oluyorum. Şizofrenik bir hayat bu. İstanbul’da yaşayan Türk sanatçısıyım. Geleneksel anlamda ve çağdaş bir şekilde resim yapıyorum.

Heykellere dokunulabilir. Resimlerimdeki figürlerim de heykel gibi, üç boyutlu ve realistik. Bu seri bir İsa imgesinden ortaya çıktı. Bu İsa’nın ahşap bir heykeliydi. Bu heykeli, resimde tekrar yaratmak istedim. Çok duygusal, ifade dolu bir heykeldi bu ve beni çok heyecanlandırdı. Öbür resim de öyle çıktı.

Bu seri olduğu gibi zincir tepkilerimden doğdu. Ben özellikle politik olmam. Benim sanat tarihiyle bir savaşım var ve tekrar üretmek istiyorum bazı resimleri... Kiliselerde İsa’nın kutsal resimlerinde onu yarı çıplak açı çekerken ve aynı zamanda mutlu olmak isterken görmek… Bu karşıtlık çok ilginç. Bu karşıtlığı anlamaya çalışıyorum.

Acı mutlu edebilir mi? Evet, edebilir.

Bu düşünceyle diğer resimleri yaptım. Gerçekçi resimler yapmaya çalışıyorum ama hipergerçekçi olarak tanımlanmak istemiyorum.

Dünyaya, izleyiciye renk ve boya göstermek değil, o duyguyu çıkarmak istiyorum. Duyguyu göstermek istiyorum resimlerimde…

Kaynakça: https://www.youtube.com/watch?v=k3dAUJ_R7HE