Acı, gözyaşı ve protesto



Arnavutluk gezisini iptal ederek Soma’ya giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Soma Belediye Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledikten sonra protestoların hedefi oldu. Belediye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etmek için kürsüye doğru ilerleyen Erdoğan, “Başbakan istifa” sloganlarıyla karşılaştı. Erdoğan’ın kendisini protesto edenlere tepkisi sert oldu:

"Bu tür kendini bilmezlere cevap vermenize gerek yok. Biliyorsunuz kurt puslu havayı sever. Bunlar puslu havayı ararlar. Bizim bugün acılı günümüzdür. Biz bu acılı günümüzü ancak şu anda acıları paylaşarak çözeriz. Dolayısıyla bu tür ahlaksızlara sizler uymayın. 30 Mart bunlara zaten gereken cevabı vermiştir. Hele hele Soma'da bunların konuşacak mecali kalmamıştır."

Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında yaklaşık 100 metre uzaktaki bir gencin protesto sloganları attığı duyuldu. Başbakan'ın korumaları gence müdahale edip gözaltına aldı. Bunu gören başka bir genç de polislere tepki gösterince, belediyeye yaklaşık 200 metre uzaklıktaki grup da protestolara katıldı. Polisin sert tepkisine bazı vatandaşlar da tepki gösterince, olay büyüdü. Bu sırada konuşmasını bitirip aracına binen Başbakan Erdoğan protestocuların bulunduğu yerde durup aracından indi. Ancak bu sırada 'Başbakan istifa' diye bağıranlar oldu. Bunun üzerine Erdoğan'ın yakın korumalarıyla Özel Harekat polisleri protestoculara ve olayları görüntüleyen gazetecilere müdahale etti.

Soma eylemine polis müdahalesi

Soma’daki maden faciasında yüzlerce işçinin hayatını kaybetmesinde ihmal olduğunu düşünen ve hükümetin gerekli önlemleri almadığından yakınan halk, başta Ankara ve İstanbul’da olmak üzere sokaklara çıktı.

ODTÜ’de toplanan bir grup, Enerji Bakanlığı’na doğru yürüyüş başlattı. Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ile kampüs girişini kapatan polis, grubun dağılmasını istedi. Bu sırada polis, eylemcilere yönelik anons yaparken “Milli yas gününde bu yaptıklarını beğeniyor musunuz” diye seslendi. Yürümekte ısrar eden gruba gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale edildi. Gruptakiler, polise molotofkokteyli, taş ve havai fişekle karşılık verdi. Polis, bir kişiyi gözaltına aldı. Bir eylemci hastaneye götürüldü, bir polis yanma tehlikesi atlattı. Bir süre polisle çatışan göstericiler, müdahalenin ardından dağıldı. Ankara’da bir başka grup, Güven Park’ta buluşup Soma’da hayatını kaybeden işçiler anısına saygı duruşunda bulundu. Madenci anıtına doğru yürüyen grubun zaman zaman polisle çatıştığı gözlemleniyor.

İstanbul’da; Levent ve Taksim’de iki ayrı protesto eylemi düzenlendi. Levent’te, Soma Kömür İşletmeleri Şirketi’ne ait ofise giden grup, oturma eylemi yaptı. Eylemde ‘Kader değil, cinayet. Bu plaza işçilerin kanları üzerine yükselmektedir’ yazılı dövizler açan grup, ‘İş kazası değil. Bu bir cinayet’ şeklinde sloganlar attı. Taksim’de de oturma eylemi yapan bir başka grup, sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Protestolar yayılıyor

Soma’daki faciadan hükümeti sorumlu tutan protestolar Boğaziçi Üniversitesi’nden Eskişehir’e, Diyarbakır’dan Zonguldak’a kadar tüm ülkeye yayıldı. Diyarbakır'da bir grup üniversite öğrencisi Soma'da hayatını kaybedenler için oturma eylemi başlattı. Soma'daki facia için yürümek isteyen Yatağan işçilerine polis izin vermiyor. Akdeniz Üniversitesi'nde 100 kadar öğrenci, Soma'daki maden faciasını protesto etmek için ders boykotuna başladı. Zonguldak'ta bir grup üniversite öğrencisi, Soma'daki maden faciası üzerine Madenci Anıtı önünde oturma eylemi başlattı. İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan taşeron işçiler 1 günlük iş bırakma eylemi yaptı.