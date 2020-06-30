Achraf Hakimi, Inter'le anlaştı

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund forması giyen sağ bek oyuncusu Achraf Hakimi, İtalyan devi Inter'le anlaşmaya vardı

Serie A ekibi Inter, transfer çalışmalarına erken başladı. Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi ile anlaşan Inter, yıldız oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi.



21 yaşındaki futbolcu için Inter'in, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'e 40 milyon Euro civarında ödeme yapacağı konuşuluyor.

9 gol, 10 asist

2018-2019 sezonundan beri Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund formasını kiralık olarak terleten Hakimi, bu sezon tüm kulvarlarda toplam 45 maç oynarken, 9 gol ve 10 asistlik harika bir istatistik yarattı.