Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "CHP" ile ilgili tartışma yaratacak bir yazı kaleme aldı. Oldukça sert cümlelerle muhalefete yüklenen Sevilay Yılman'ın en dikkat çeken tespiti "Ancak ve ancak gizli AK Parti yanlısı olan, gizli Erdoğan hayranı olan bir muhalefet bu kadar aciz duruma düşürür kendine inananları. Yalan yok; 'Kılıçdaroğlu gerçekten gizli bir AK Partili olabilir mi?' diyorum" oldu.

Herkesi kendisine güldürmüştü!

"Düşünün… O koltuğa geldiğinizden beri 9 seçim kaybetmişsini Ve siz buna rağmen kendinizde bir başarısızlık, basiretsizlik görmeyip koltukta oturmaya devam ediyorsunuz" diyen yazar, "Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran sonrası seçim sonuçlarını değerlendirdiği ilk açıklamada; “Başarısız olan biz değiliz! Başarısız olan 7 puanlık kayıp veren AK Parti’dir!” diyerek herkesi kendisine güldürmüştü!" diye yazdı.

Sevilay Yılman'ın “Acaba Kılıçdaroğlu ve ekibi kripto AK Partili mi?” başlığıyla (04 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Kaç kez yazdım hatırlamıyorum; "Bu ülkenin sorunu iktidar değil, muhalefet!” diyerek…

Kaç kez?

Belki onlarca defa ve bunu yazdığım zamanlar bazıları tepki gösteriyordu bana.

Özellikle CHP’ye oy verenler.

Bu tezimi iktidara yaranma, güzelleme yapma niyetiyle dile getirdiğimi söylüyorlardı.

Merak ediyorum şimdi… Bana tepki gösterenler ne diyorlar şu son günlerde CHP'de yaşanan imza krizi ile ilgili? Bu ülkenin ana muhalefetinin sergilediği tabloya bakınca ne düşünüyorlar?

Hala bu ülkenin iktidar sorunu mu var diyorlar yoksa Allah böyle muhalefetin cezasını mı versin diyorlar!

Hep görüşüyorum, konuşuyorum CHP’lilerle ancak son birkaç gündür yoğunlaştı bu görüşmeler.

Hele de değişim isteyen tarafın imzaları teslim etmesinin akabinde yaşananlar sonrası.

Yemin ediyorum, kendimi o değişim isteyenlerin Güzin Ablası gibi görmeye başladım artık. Ben teselli ediyorum, CHP Genel Merkezinin onlara yaşattığı psikolojinin yarattığı tahribatı atlatmaları için.

Üzüntü ve bıkkınlık içerisinde; “Bu defa da olmaz ise bırakacağım, artık sandığa gitmeyeceğim” diyenleri ben teskin etmeye çalışıyorum.

İşte o çok üzülen çok eski ve vaktinde partinin yetkili kurullarında yer almış üstelikte Dersim kökenli olan bir CHP’li dün öyle bir şey söyledi ki yazımın başlığına o cümleyi yazdım!

Biraz fazla agresif oldu biliyorum bu başlık ama kimse kusura bakmasın çok doğru bir soru bu soru!

Bazılarınızın haklı olarak büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını biliyorum şu an okuduklarını ama inanın Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin,- ki daha önce onlara KASK (Kemal Ağabeyi Sevenler Takımı) adını takmıştım- CHP’ye, CHP’lilere bu yaşattıklarının başka türlü izahatı yapılamaz.

Ancak ve ancak gizli AK Parti yanlısı olan, gizli Erdoğan hayranı olan bir muhalefet bu kadar aciz duruma düşürür kendine inananları.

Düşünün… O koltuğa geldiğinizden beri 9 seçim kaybetmişsiniz… Ve her kaybettiğinizde muhalifi olduğunuz AK Parti hep tek başına, bir başına ve en güçlü bir biçimde gelmiş iktidara oturmuş…

Ve siz buna rağmen kendinizde bir başarısızlık, basiretsizlik görmeyip koltukta oturmaya devam ediyorsunuz. Yetmiyor üstüne bir de bu başarısızlığınızı girdiği hiçbir seçimi kaybetmeyen iktidara yükleyerek saçma sapan gerekçelerle örtbas etmeye çalışıyorsunuz.

Bilindiği gibi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran sonrası seçim sonuçlarını değerlendirdiği ilk açıklamada; “Başarısız olan biz değiliz! Başarısız olan 7 puanlık kayıp veren AK Parti’dir!” diyerek herkesi kendisine güldürmüştü!

Tabii en çok da iktidar kanadı memnun olmuştu onun bu akıllara ziyan açıklamasından.

Uzatmayayım değerli okurlarım…

Daha önceleri de Kılıçdaroğlu ve ekibine kızanlardan çok duyardım bu; “Gizli AK Partili, Erdoğan hayranı” laflarını ama çok aldırış etmezdim.

Ancak son yaşananlara bakınca ediyorum artık.

Bence de olabilir böyle bir şey.

Bir de mesela iktidar kanadındaki arkadaşlarımın Kılıçdaroğlu’na yaklaşımları gariptir.

Bugünlerde de sık sık duyuyorum; “Ya niye uğraşıyorsun şu Kemal Kılıçdaroğlu ile! “diyorlar. Daha önce de, son kurultayda mesela. Muharrem İnce taraftarlarını desteklediğim zamanlarda da böyle derlerdi hep.

Espri yaptıklarını düşündüğüm için buna da çok aldırış etmezdim ama artık bu da tuhaf geliyor bana.

Espriyle de olsa, iktidar kanadından Kılıçdaroğlu için böyle sempatik söylemeler duymak beni düşündürüyor.

Ve haklı olarak, soruyorum; “Olabilir mi böyle bir şey” diye…

Yalan yok; “Kılıçdaroğlu gerçekten gizli bir AK Partili olabilir mi?” diyorum."