AB'ye şeffaflıkta kırık not



Berlin merkezli Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), Avrupa Birliği'nin 10 farklı kurumuna ilişkin incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Şeffaflık Örgütü, aralarında Avrupa Parlamentosu, AB Komisyonu ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi'nin de bulunduğu kurumları değerlendirdi. Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (OLAF) da bağımsızlık ve şeffaflık gibi belli başlı kriterler açısından mercek altına alındı.

'Kural var, ama uygulanmıyor'

Şeffaflık Örgütü'nün raporunda, "AB kurumlarında yolsuzluğu önlemek amacıyla çok sayıda düzenleme ve kural geçerli. Ancak bunlar çoğu zaman uygulanmıyor" yargısına varılıyor.

"Yasama süreçleri ve süreçte etkili olan lobi yapıları yer yer şeffaflıktan uzak" ifadesine yer verilen raporda, siyasi irade ve kaynak yetersizliğinin gelişmede etkili olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, kurum içi hataları medyaya yansıtacak AB personeline yeterli koruma sağlanmamasının, hataları bildirecek kişileri teşvik etmediğine işaret edildi.

Şeffaflık Örgütü'nün raporunda, özellikle Avrupa Parlamentosu karar alma süreçlerine ilişkin birçok bilgi ve belgeyi kamuoyuna açtığı için övülüyor. Buna rağmen, önemli toplantıların hâlâ kapalı kapılar ardında yapılmaya devam etmesi eleştiriliyor.