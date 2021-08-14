Aboubakar-Talisca ikilisi iş başında

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan Ligi'nde çıktığı ilk maçta golünü atmayı başardı.
Geçen sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılan ve Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nasr'a transfer olan Vincent Aboubakar, ilk resmi maçında skor üretmeyi başardı.
Gol Aboubakar, asist Talisca
Suudi Arabistan Pro Lig’in ilk haftasında Al Nassr, Damak karşısında 4-1’lik galibiyet aldı.
Karşılaşmanın 40. dakikasında Talisca fileleri havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.
80. dakikada ise eski Beşiktaşlılar Talisca ve Aboubakar ikilisi sahne aldı. Brezilyalı yıldızdan aldığı pası golle sonuçlandıran Aboubakar, yeni takımıyla ilk resmi maçında golle tanıştı.