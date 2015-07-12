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Dünya
Deutsche Welle

Yunanistan krizi, AB zirvesini iptal ettirdi

AB liderlerinin Yunanistan krizini görüşmek üzere bir araya gelecekleri zirve iptal edildi. Brüksel'de sadece Euro Bölgesi liderleri toplanacak

12 Temmuz 2015 14:35

Brüksel'de bu akşam düzenlenmesi planlanan AB liderleri zirvesi iptal edildi. AB Dönem Başkanı ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan krizinin görüşüleceği AB liderler zirvesinin iptal edildiğini duyurdu. Tusk, AB üyesi 28 ülke yerine sadece 19 Euro Bölgesi ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının bugün bir araya geleceğini kaydetti.

Tusk, toplantının Yunanistan konusunda bir karar çıkana kadar süreceğini söyledi.

Euro Bölgesi maliye bakanları da bugün zirve öncesi Yunanistan krizini ele alacak. Euro Bölgesi maliye bakanları, Yunanistan'ın son reform tekliflerini değerlendirmek için Brüksel'de bir araya geliyor.

Cumartesi günü 9 saat süren olağanüstü görüşmeler, bir karara ulaşılamaması sonucu gece yarısı sonlandırılmıştı. Euro Bölgesi'nin Başkanı Jeroen Dijsselboem, Brüksel'de yaptığı açıklamada, "Tartışmalarımızı henüz sonlandırmadık. Görüşmeler çok zorluydu ancak çalışmalar devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Yunanistan Maliye Bakanı Öklid Tsakalotos, Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan oluşan Troyka'yı Atina'nın milyarlarca euroluk kurtarma fonu karşılığında sert reform önlemlerini gerektiği şekilde uygulayabileceği konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Yunanistan'ın emeklilik maaşlarında revizyon, vergi artışı ve özelleştirme gibi konuları içeren reform önerileri cumartesi günü ülke meclisinde onaylanmıştı.

Ancak bazı maliye bakanları Brüksel‘deki toplantıda, Atina'nın reformları uygulayıp uygulayamayacağı konusundaki endişelerini dile getirdi.

Dijsselboem, "Yunanistan'ın teklifini derinlemesine inceledik, güvenilirlik ve doğruluğu tartışıldı ve tabii ki mali konular da görüşüldü” dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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