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Dünya
Deutsche Welle

AB’nin nüfusu artıyor

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verdiği bilgilere göre, Avrupa Birliği’nin nüfusu artıyor. Birliğin en kalabalık ülkesi ise Almanya.

10 Temmuz 2015 18:36

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusunun 580
milyon 200 bine yükseldiğini açıkladı. Kurumun Lüksemburg'da verdiği bilgilere göre,
Avrupa Birliği'nin nüfusu 2014 Ocak ayında yapılan sayıma göre bir milyon 300 bin
kişi arttı. Kurumun uzmanları, nüfustaki artışa doğal nüfus artışını neden gösterdi.
Avrupa Birliği'nde geçen yıl 5 milyon 100 bin bebek dünyaya gelirken, 4 milyon 900
bin kişi öldü.

En kalabalık ülke Almanya

Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerinden Almanya aynı
zamanda birliğin en kalabalık
ülkesi. Almanya'nın nüfusu 81 milyon 200 bin olarak tespit edildi. 1960 yılından bu
yana 28 ülkenin toplam nüfusu 100 milyon arttı.

Eurostat'ın bu yıl için ilk nüfus tahminleri yıl içindeki gelişmelere göre güncellenecek. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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