AB’nin nüfusu artıyor

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusunun 580

milyon 200 bine yükseldiğini açıkladı. Kurumun Lüksemburg'da verdiği bilgilere göre,

Avrupa Birliği'nin nüfusu 2014 Ocak ayında yapılan sayıma göre bir milyon 300 bin

kişi arttı. Kurumun uzmanları, nüfustaki artışa doğal nüfus artışını neden gösterdi.

Avrupa Birliği'nde geçen yıl 5 milyon 100 bin bebek dünyaya gelirken, 4 milyon 900

bin kişi öldü.

En kalabalık ülke Almanya

Avrupa Birliği'nin büyük ülkelerinden Almanya aynı

zamanda birliğin en kalabalık

ülkesi. Almanya'nın nüfusu 81 milyon 200 bin olarak tespit edildi. 1960 yılından bu

yana 28 ülkenin toplam nüfusu 100 milyon arttı.

Eurostat'ın bu yıl için ilk nüfus tahminleri yıl içindeki gelişmelere göre güncellenecek.