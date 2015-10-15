AB'nin gündemi mülteci krizi



Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı bundan yaklaşık üç hafta önce mülteci krizini görüşmek üzere bir araya geldiğinde acil önlemler alınması kararlaştırılmıştı. AB Komisyonu, bu akşam yapılacak zirve öncesinde alınan önlemlerden hangilerinin hayata geçirildiğini görmek için ara bilanço çıkarttı. “Ortaya çıkan eksiklikler beni kaygılandırdı” diyen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, üye ülkelere kırık not verdi. Timmermanns, “verilen sözlerin yerine getirilmesi gerekir” sözleriyle uyarıda bulundu.

Türkiye'ye dolaylı destek sözü de tutulmadı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermanns’ın ne söylemek istediği, sayılara bakıldığında daha net anlaşılıyor. Alınan kararlarda, Türkiye’deki mültecilere yönelik yardımların da yapılması öngörülüyordu. Buna göre, Türkiye’deki mültecilere yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda Fonu’na bir milyar euro mali destek sağlanacaktı. Bu desteğin 200 milyon eurosu AB Komisyonu tarafından temin edildi, üye ülkeler ise toplam 270 milyon euro ödedi. Böylelikle, “acil yardımın” yarısı bile tahsis edilmemiş oldu.

Liderler geçen zirvede Suriye için bir milyar euroluk yardım fonu oluşturulmasına da karar vermişti. Bu paranın yarısı AB Komisyonu’nun bütçesinden verilecekti. Üye ülkeler ise geriye kalan 500 milyon euroyu ödeyecekti. Ancak üye ülkeler şimdiye kadar bu fona sadece 8 milyon euro aktardı. Afrika ülkelerinden gelen mülteciler için ayrılan yardım fonuna ise neredeyse hiç para ayrılmadı.

AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) ile AB İltica Destek Ofisi (EASO), sınırların korunmasında görev yapacak memur ve polislerden oluşan bin 149 personele ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. Ancak düne kadar sadece 129 kişi başvuruda bulundu.

Kıyıların ortak korunması

Geçen zirvede liderler, özellikle Yunanistan’ın deniz sınırlarının korunması için, kıyıların ortaklaşa gözetleneceği bir birim oluşturulmasına karar vermişti. Ancak bu konuda yetkilerin kimde, AB'de mi, yoksa söz konusu ülkelerde mi olacağı konusunda uzlaşma sağlanamadığı için ilerleme kaydedilemedi. Yunanistan, Türkiye ile sınır kontrolleri yapılmasını ise reddediyor.

@ Deutsche Welle

Bernd Riegert