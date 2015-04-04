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Abdullah Gül'ün Twitter hesabı hacklendi!

Gül'ün hesabı, Börteçine Siber Tim adlı hacker grubu tarafından hacklendi, yaklaşık bir saat sonra hesap normale döndü

04 Nisan 2015 15:51

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kişisel Twitter hesabı ambleminde Kurt sembolü olan "Börteçine Siber Tim" adlı hacker grubu tarafından hacklendi.

Yaklaşık bir saat sonra Gül'ün kişisel Twitter hesabı normale döndü.

Börteçine Siber Tim hesabından atılan "Abdullah Gül Türk Irkı Adına Hacklenmiştir! Türk Irkımız Var Olsun!" tweeti Gül'ün hacklenen Twitter hesabından retweet edildi.

 

'İnsan gerçekten hayret ediyor'

 

Hesabı ele geçirdikten sonra kendi logolarını profil fotoğrafı olarak değiştiren hackerlar, daha sonra Gül'ün mevcut fotoğrafını geri koydular. Gül'ün meşhur "İnsan gerçekten hayret ediyor" tweeti de paylaşıma sokuldu. Hackerlar, Türk bayrağıyla, mavi zemin üzerine yeşil kurt kafası olan bir bayrağı yanyana paylaştı.

Gül'ün hacklenen hesabından atılan tweetler şöyle:

 

Paylaşılan bayrak şöyle:

 

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