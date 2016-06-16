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Yaşam

Abdullah Gül'ün babası taburcu oldu

Ahmet Hamdi Gül, tansiyon düşüklüğü nedeniyle dün gece hastaneye kaldırılmıştı

16 Haziran 2016 14:57

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün tansiyon düşüklüğü nedeniyle dün gece hastaneye yatırdığı babası Ahmet Hamdi Gül taburcu oldu.

Kayseri’de iki gün süren ziyarette bulunan Gül, adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi'nin Sümer Kampusu'nda düzenlenen '11'inci Cumhurbaşkanlığı Müzesi ve Kütüphanesi'nin 24 Temmuz’daki açılışı öncesi son hazırlıkları gözden geçirdikten sonra dün gece ilerlemiş yaşına karşın oruç tutmaya devam eden babası Ahmet Hamdi Gül'ün iftar sonrası tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlanması üzerine hastaneye gitti.

DHA'nın haberine göre, gece serum tedavisi uygulanan babasının bu sabah taburcu işlemlerine nezaret eden Gül, "Babam dün gece tansiyon düşüklüğü nedeniyle biraz rahatsızlandı. Durumunda ciddi bir şey yok. Çok şükür şimdi iyi" açıklaması yaptı. 

 

Hastane Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın babasının sağlık durumu gayet iyi. Ciddi bir rahatsızlığı bulunmuyor. Dün akşam üzeri tansiyon düşüklüğü nedeniyle hastanemize getirildi. Serum tedavisi tamamlandı. Cumhurbaşkanımız bu süreçte babasının yanındaydı. Sabah ve akşam yalnız bırakmadı. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu görünce, İstanbul’a gönül rahatlığıyla hareket etti" diye konuştu. 

Gül, kendisine refakat eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte hastaneden havaalanına geçerek, Anadolu Jet'in tarifeli seferiyle İstanbul’a bir günlük gecikme ardından döndü. 

11'inci Cumhurbaşkanının adını taşıyan müze ve kütüphanenin 24 Haziran’da açılışının yapılacağı, açılışa başta 12'nci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bir çok yabancı ülke cumhurbaşkanlarının da katılacağı ifade edildi.

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