Abdullah Avcı’dan şampiyonluk açıklaması

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, NTV Spor'da yayınlanan 90+ programında Nebil Evren'in konuğu oldu. Şampiyonluk yarışında iddiaları olduğunu belirten Avcı, ‘’ Şampiyonluk yarışında oyuncu kalitesini yükselttik. Ligin en çok ayağa pas takımı biziz. Galatasaray'ı yenip; Vodafone Park'ta da Beşiktaş karşısında istatistik olarak da; oyun kalitesi olarak iyiydik. Bu, şampiyonluk yolunda 'Biz de varız.' anlamına geliyor’’ diye konuştu.

Avcı’nın açıklamaları şöyle:

Her takımda, takımlarına katkı sağlayan oyuncular var. Topun oyunda kalma süresi geçen sene 50 dakika civarıydı şimdi 53 dakikaları buldu. Teknik kapasitesi yüksek oyuncuların lige gelmesi ile dakika da arttı. Bizim maçlarda 60-62 dakikalara çıkıyor. Herkes maçları seyretmek için decoder alıyor. Biz de topun oyunda olması için çaba sarf ediyoruz."

Sistem açıklaması

"Dört senedir sistem doğru çalışıyor. 4-2-3-1 ya da 4-3-3 oynarken saha parselasyonu daha uygun oluyor. Manchester City, dünya futbolunda başka bir yere geçti. 3'lü yeni bir şey icat etmiş gibi görüyorlar. Oyuncu profili uygunsa oynanır. Topa değmeyen oyuncu, benim için daha değerli. Oyuncunun, doğru pozisyon alarak hareketli oyun oynaması, futbolun şu an gittiği bir nokta."

'Ben vizyonsuz adam olsam...'

"Beşiktaş'tan sonra en fazla puan katkısı veren takımız. 'Beşiktaş maçı nedeniyle rotasyon yapıyor?' denildi. Ben rotasyon yapmadım. Medyanın istediği takım iki maçta 1 puan aldı. Rotasyon diye söz edilen de 7 puan aldı. Biz son top ile kaçırdık. Rotasyon asıl Karabük maçındaydı. Ben vizyonsuz bir adam olsam; Sevilla maçı da vizyonun nasıl olduğunu gösteriyor."

"Ligde en fazla pas yapan takım biziz. Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta istatistik olarak pas ortalamamız yüksek oldu. Geçen sene takım savunmasını çok iyi uyguladık .Şampiyonluk yarışında oyuncu kalitesini yükselttik. Ligin en çok ayağa pas takımı biziz. Galatasaray'ı yenip; Vodafone Park'ta da Beşiktaş karşısında istatistik olarak da; oyun kalitesi olarak iyiydik."

'Yarışta biz de varız'

"Şampiyonluk yolunda 'Biz de varız.' anlamına geliyor. Beşiktaş takımının etkin oyuncuları var. Babel olsun Quaresma olsun rakibin ön kenar oyuncularını karşıladık golü de öyle bulmuştuk. 89 dakikada golü attıktan sonra Beşiktaş seyircisi müthiş istiyor, inanılmaz bir baskı var. Belki maçı da kaybedebilirdik. Emre en fazla şut atan oyuncumuz oldu o maçta."

Oyuncularına övgü dolu sözler

"Galatasaray takımı birinci bölgede en fazla pas yapan takımdı. Galatasaray maçında duran topla golü bulduktan sonra, skor üstünlüğünü elde ettik. Amacımız santrforları kafa kafaya vermekti. Elia, Hollanda kökeninden yetişmiş bir oyuncu; klasik kenar oyuncusu, merkez ortaya sahaya gelme ve savunmaya yardım yapıyor. Elia bize çok şey öğretti. Performansının daha iyi olacağını düşünüyorum. Kerim'den den ikinci yarı çok şeyler bekliyorum. Clichy, tek başına profesyonel. Caicara da bizim olmazsa olmazlarımızdan. Onun da farklı meziyetleri var. Adebayor oyunda gezmesini seven, top kaybını çok az yapan bir oyuncu. Arkadaşlarını çok rahatlıyor."

"Bu maçları oynuyorsan ve kazanıyorsan; biz de şampiyonluğa oynuyoruz. Milli takımdan teklif geldi denebilir. Umarım gelecekte daha sağlıklı bir zeminde bunlar konuşulur."