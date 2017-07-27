Abdullah Avcı: Kazanmayı hak ettik

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi seviyesinde mücadele eden Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Brugge deplasmanından alınan 3-3'lük skordan sonra kazanmayı hak ettikleri yorumunda bulundu.

Oyunun genelinde daha baskın oynadıklarını savunan teknik adam, takımının oynadığı iyi oyundan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, şöyle konuştu:

"Oyunun genelinde, deplasmanda oynamamıza rağmen %59 topa sahip olduk. Daha yaşlı bir takımız ama daha çok koştuk. Yüksek şiddette koşu sayımız daha fazla. Deplasmanda oyun gücünü sahaya yansıtmak... 15 dakikada 2 gol yedik ama ona rağmen oyun bize bunu göstermiyordu. Hep oyunun içinde olduk. Arkadan gelerek 3-2 öne geçmek bu seviyede çok iyi.

Daha fazla ürettik, daha fazla pozisyona girdik, daha fazla topa sahip olduk. Kazansaydık daha mutlu olacaktık. Kazanmayı hak etmiştik. Deplasman açısından baktığımızda iyi bir oyun, iyi bir sonuç. Rövanşında da ayaklarımız yere basacak.

İyi oyunu hakemi konuşmayarak, kırmızı kart görmeyerek, oyun disiplinine sadık kalarak alırsınız. İyi oyun beni son derece tatmin etti. Bu oyunu geliştireceğiz.

11’de 9 oyuncumuz geçen sene de vardı. Clichy ve Elia yeni transferlerdendi. Rekabet çok iyi. Oynamayanlardan da memnunum. Kadro yapmakta zorlanıyoruz ama rekabet böyle bir şey. Hepsine sıra gelince hepsi oynayacak, hepsi değerli oyuncular."