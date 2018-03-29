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Deutsche Welle

Abdülfettah el Sisi kim?

Mısır'da devlet başkanlığı seçiminin ilk sonuçlarına göre, seçimin galibi görevdeki Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi oldu. Peki birçok Mısırlının "güçlü bir lider" olarak gördüğü el Sisi kim?

29 Mart 2018 20:07

Mısır'da 26 Mart'ta başlayan ve üç gün süren devlet başkanlığı seçimini ilk sonuçlara göre Abdülfettah El Sis kazandı. Abdülfettah el Sisi özel hayatına ilişkin bilgileri özenle medyadan uzak tutuyor. Bunun da el Sisi'nin sürekli koruduğu imajına uygun düşüyor. Az konuşup, iş yapmayı yeğliyor.

Eski General El Sisi, "Ben politikacı değilim. Yani sadece konuşan bir politikacı değilim, bu hiç bir zaman tarzım olmamıştır. Ülkeyi yeni baştan kuruyoruz, ama bunu lâfla yapmıyoruz! Ülkenin yeniden dirilişi nasıl mümkün oldu, onu Allah biliyor" diye kendisini tanımlıyor.

Geçen seçimde yüzde 97 oranında oy almıştı

63 yaşındaki Abdülfettah el Sisi yoksul bir aileden geliyor. Askeri kariyerini ordunun baş komutanı olarak noktalamıştı. 2012 yılında o zamanki Devlet Başkanı Mursi'nin devrilmesinde El Sisi kilit rol oynadı. Bundan dolayı birçok Mısırlının sevdiği bir lider. 2014'teki devlet başkanlığı seçiminde seçmenden yaklaşık yüzde 97 oranında oy almıştı.

Özellikle kadın seçmenler El Sisi'yi destekliyor. O da o dönemki seçim konuşmalarında özellikle kadınlara saygısını dile getiriyordu: "Bizim olduğumuz yerde kimse Mısır'ı terörize edemez! Buna izin vermektense ölmeyi tercih ederiz. Çünkü bizim soyluluk ve erkeklik anlayışımız, kimsenin, özellikle de kadınların korkmadan yaşaması ilkesini içerir." Bugün Mısır parlamentosunda 6 kadın milletvekili bulunuyor. Bu da şimdiye kadar görülmemiş bir durumu yansıtıyor.

Şimdiye kadar neler yaptı, Batı onu nasıl görüyor?

Mısırlıların çoğu gibi El Sisi de dinine bağlı ve Kuran-ı Kerim'den alıntılar yapmayı seven bir lider. Ancak ülkedeki dini elitlere karşı açıkça meydan okudu ve İslam'ın modernleştirilmesi talebinde bulundu. 2015 yılında da Mısır'ın tarihinde ilk kez olarak bir Kıpti Ortodoks cemaatinin Noel ayininde hazır bulundu - böyle bir şeyi daha önce hiçbir devlet başkanı yapmamıştı.

Batı'da ve de Almanya'da birçokları El Sisi'yi istikrarın garantörü olarak görüyor. Bu da Mısır Devlet Başkanı'na hareket serbestisi sağlıyor. Nitekim görevinin ilk yıllarında ülkeyi demir yumrukla yönetti. Eleştirilere karşı ise kimi zaman aşırı hassas tepki gösterdi. Örneğin parlamentodaki bir milletvekili yakıt fiyatlarına zam planlarının ertelenmesini talep ettiğinde El Sisi, "Sen kimsin? Bu konuyu iyice inceledin mi? Bu nasıl şey? Siz üzerinde konuştuğunuz konuyu hiç araştırdınız mı? Bana, 'bunu ertele!' dediğinde, devletin yeniden ayağa kalkmasını mı istiyorsun? Çok rica ederim" diye karşılık vermişti.

2011'deki ekonomik krize ise El Sisi, Dünya Para Fonu'nun talepleri uyarınca, zamanı çoktan gelmiş reformları başlatarak yanıt verdi. Reformlar gerçi fiyatların yükselmesine neden oldu ama ülke ekonomisi de gerçekten rekabet edecek düzeye geldi.

Diğer yandan El Sisi Süveyş Kanalı'nın genişletilmesi ve yeni başkent imarı gibi devasa inşaat projeleri başlattı. Yandaşlarına göre bu adımlar sayesinde Mısır gözle görülür bir biçimde ilerliyor. Çünkü onlara göre ülkenin başında bir politikacı değil, bir iş bitirici var.

Carsten Kühntopp / ARD
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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