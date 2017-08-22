ABD'nin yeni Afganistan stratejisi

ABD, Afganistan stratejisini yeniledi. Başkan Donald Trump, Arlington'da yaptığı konuşmada El Kaide ve IŞİD ile mücadelenin artırılacağını ve Afganistan'ın Taliban'ın eline geçmesinin aktif şekilde önleneceğini duyurdu. ABD'nin yabancı bir ülkenin kendi modeline uydurulması girişimlerinde bundan böyle rol almayacağını söyleyen ABD Başkanı "Geleceğine sahip çıkıp toplumu yönetmek ve süresiz barışa kavuşmak Afganistan halkının elindedir” dedi.

Radikal dinci Taliban'ın Afganistan'daki siyasi çözümün parçası olabileceğine inanmadığını belirten Donald Trump, "sonuç alıcı askeri operasyonların ardından Taliban öğelerini de barındıran bir siyasi çözüm bulunmasının mümkün olduğunu ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kimsenin bilemeyeceğini" ifade etti.

Trump, Afganistan'daki 8 bin 400 mevcutlu Amerikan birliğinin takviye edilip edilmeyeceğine değinmedi. Ancak basına yansıyan haberlerde ABD Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda asker sayısının 4 bin artırılacağı ifade ediliyor. Savunma Bakanı James Mattis de birçok müttefik ülkenin de asker sayısını arttırılmasından yana olduğunu belirterek Afganistan'a ek birlikler gönderilebileceğini dolaylı olarak ima etti.

"Olumsuz sonuçlar doğurabilir"

Konuşmasında içgüdüsünün Afganistan'dan çekilmek olduğunu belirten ABD Başkanı, ancak asker sayısının hızla azaltılmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğine ikna olduğunu ve Irak'ta da böyle bir durumla karşılaşıldığını söyledi. Çekilmenin Afganistan'daki operasyonlardan elde edilecek başarıya bağlı olduğunu ifade eden Trump, aksi halde bölgede boşluk oluşabileceğini kaydetti.

Afganistan'daki operasyonlar hakkında bundan böyle tarih açıklanmayacağını söyleyen Trump, askeri operasyonların siyasi ve diplomatik girişimlerle destekleneceğini duyurdu.

Başkanlığa seçilmeden önce Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini savunan Trump, Başkan George W. Bush'un Afganistan operasyonunu başlatmasını büyük bir hata olarak nitelemişti. Trump seçim kampanyası sırasında da askeri müdahalelere karşı çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS