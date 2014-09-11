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Dünya
Deutsche Welle

ABD'nin terörle mücadele planı

ABD Başkanı Barack Obama terör örgütüyle mücadele stratejisini açıkladı.

11 Eylül 2014 11:37


Başkan Barack Obama, terör örgütü IŞİD'i Irak'tan sonra Suriye'de de vuracaklarını söyledi.

"Terör örgütüne karşı Irak'ın yanı sıra Suriye'de de harekete geçilmesinde tereddüt etmeyeceğim" ifadesini kullanan Obama, Irak'ta örgüt militanlarını hedef alan hava operasyonlarının sayısının artırılacağını kaydetti.

Irak ordusuna danışmanlık yapmak üzere 475 asker gönderileceğini belirten Obama, "Terör örgütünü yok edeceğiz" dedi.

Obama, "ABD'nin terör tehdidini etkisiz hale getirecek geniş bir koalisyona liderlik edeceğini" sözlerine ekledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD Başkanı Barack ObamaBarack ObamaIŞİD IrakSuriyeIrakObama IrakObamaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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