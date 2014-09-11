ABD'nin terörle mücadele planı

Başkan Barack Obama, terör örgütü IŞİD'i Irak'tan sonra Suriye'de de vuracaklarını söyledi.
"Terör örgütüne karşı Irak'ın yanı sıra Suriye'de de harekete geçilmesinde tereddüt etmeyeceğim" ifadesini kullanan Obama, Irak'ta örgüt militanlarını hedef alan hava operasyonlarının sayısının artırılacağını kaydetti.
Irak ordusuna danışmanlık yapmak üzere 475 asker gönderileceğini belirten Obama, "Terör örgütünü yok edeceğiz" dedi.
Obama, "ABD'nin terör tehdidini etkisiz hale getirecek geniş bir koalisyona liderlik edeceğini" sözlerine ekledi.