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15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

ABD'li yetkiliden Kerry açıklaması

Amerikalı bir yetkili, Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Türkiye'nin NATO üyeliğine yönelik asla bir tehditte bulunmadığını açıkladı.

18 Temmuz 2016 19:29


Alman haber ajansı dpa'da yer alan habere göre bir Amerikalı yetkili, Kerry'ye yönelik iddiayı geri çevirdi. Yetkili, Washington Post'ta yer alan habere atıfta bulunarak Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, Türkiye'nin NATO üyeliğine yönelik hiçbir tehditte bulunmadığını ifade etti.

Yetkili, Washington Post'un haberinde belirtildiği gibi, Kerry'nin, NATO'nun Türkiye'nin demokrasiye bağlılığını dikkatle inceleyeceğini belirttiğini ifade etti.

Washington Post'un haberinde darbe girişimi sonrası AKP hükümetinin operasyonlarına ilişkin olarak Kerry'nin hükümeti "demokratik ilkelere" uygun davranmaya çağırdığı ifade edilmiş ve Kerry'nin Türkiye'yi NATO üyeliğinin sona erdirileceği uyarısında bulunduğu öne sürülmüştü.

 

ABD kanıt istiyor

 

John Kerry, Türkiye'nin darbe girişimini düzenleyen Fethullah Gülen'in iade edilmesine yönelik bir açıklama yaptı. Kerry, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye'den Fethullah Gülen ile ilgili kanıt beklediklerini de bir kez daha tekrarladı.

Bu açıklamanın ardından Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ise "ABD bizim dostumuzdur, stratejik ortağımızdır. Ben ABD yöneticilerine diyorum ki bir ülkede demokrasiyi sona erdirmek yerine ne olduğu belirsiz bir rejim getirmek isteyen bir küresel tehdit var. Bundan daha iyi bir delil olur mu? Dostlarımız hâlâ bize delil gösterin diyeceklerse biz orada hayalkırıklığı yaşarız, burada dostluklarımızın sorgulanması bile gelebilir” diye konuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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