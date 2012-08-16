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Yaşam

ABD'li talihli lotodan 320 milyon dolar kazandı

ABD’nin Michigan Eyaleti’nde düzenlenen Powerball adlı loto çekilişinde, 5 numarayı ve 1 adet kırmızı ‘powerball’ numarasını doğru bilen talihli 320 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu

16 Ağustos 2012 14:48

ABD'e Powerball adlı loto oyununda rakamları doğru tahmin eden talihli 320 milyon doların sahibi oldu.

ABD’nin Michigan Eyaleti’nde düzenlenen Powerball adlı loto çekilişinde, 5 numarayı ve 1 adet kırmızı ‘powerball’ numarasını doğru bilen talihli 320 milyon dolarlık ödülün sahibi oldu. Loto yetkilileri 320 milyon dolarlık ikramiyenin tarihin en yüksek 10 ikramiyesinden biri olduğunu belirttiler.


'175 milyonda bir'


Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar 6, 27, 46,51, 56 ve 21 (kırmızı ‘powerball’ topu) olarak belirlendi. Yetkililere göre böyle bir çekilişte kazanan numaraları tahmin etme olasılığı 175 milyonda bir.

Amerikan loto tarihinde en yüksek büyük ikramiye 656 milyon dolar olarak biliniyor. ‘Mega Millions’ adlı eyaletler arası loto oyununda 3 bilette de numaraları doğru olarak tahmin eden talihli bu rakamın sahibi olmuştu.

320 milyon dolarlık ikramiye ise 42 eyalette düzenlenen lotonun tarihindeki en büyük 4. ikramiyesi.

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