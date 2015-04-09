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Dünya
Deutsche Welle

ABD'li polis görevden alındı

ABD’de siyahi bir adamı öldürmekle suçlanan polis memuru görevinden alındı. Kongre üyesi Clyburn, 19'uncu yüzyıla geri dönüş yaşandığını söyledi.

09 Nisan 2015 13:04


South Carolina eyaleti yönetimi, silahsız bir adamı sırtından vurup öldürdüğü gerekçesiyle cinayetle suçlanan polis memuru Michael Slager'in görevine son verdi.

Olay, cumartesi gecesi South Carolina'nın North Charleston kentinde meydana gelmişti. Ortaya çıkan video kaydında Slager'ın kurbanı Walter Scott'la öncesinde küçük çaplı bir itiş kakış yaşadığı görülüyor. Slager daha sonra silahını çekerek kurbana kaçarken sekiz kez ateş açıyor. 33 yaşındaki Slager, videonun kamuoyuna yansımasının ardından dün tutuklandı.

South Carolina Eyaleti Kongresi Üyesi James Clyburn, Deustche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Bu olaylar oluyor, oluyor işte. Bu olayda da görüyorsunuz” dedi. Clyburn, bu vakanın insanları bu kadar şok etmesinin nedenini de herkesin olayın nasıl geliştiğini görmesine bağladı.

Clyburn, “Sanırım bu tür olaylara neyin yol açtığını bulmak zorundayız. Bu ülkede 19'uncu yüzyıla geri dönüş yönünde bir atmosfer yaratılıyor” şekline konuştu.

Video tartışması

North Charleston Belediye Başkanı Keith Summey, “Bu bölgemizde yaşanmış korkunç bir trajedidir” dedi ve ileride eylemlerinden sorumlu tutulmaları için polis memurları için 250 adet giyilebilir kamera sipariş edildiğini söyledi.

Öte yandan videonun orijinalliği de tartışılıyor. Üç dakikalık videonun nasıl bulunduğu, basın ve yerel yetkililere nasıl ulaştırıldığı bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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