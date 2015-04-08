ABD’li polis cinayetle yargılanacak



North Charleston kentinde geçen cumartesi günü 33 yaşındaki polis memuru bozuk fren lambası nedeniyle siyahi bir adamı yoldan geçerken durdurmuş, daha sonra aralarında geçen tartışma sonucu sürücüye ateş ettiğini söylemişti.

Memur, o sırada sürücünün elektroşok aletini gasp ettiğini ve bu nedenle hayatından endişe ettiğini iddia etmişti.

New York Times'ın ele geçirdiği video görüntülerinde ise polisin 50 yaşındaki sürücüyü kaçmaya çalışırken sırtından defalarca kez nasıl vurduğunu gösteriyor.

Habere göre, polis memuru daha sonra elektroşok aletini adamın yanına bırakıyor.

North Charleston Belediye Başkanı Keith Summey, video nedeniyle polisin cinayetle yargılanması kararının alındığını söyledi.

Summey, düzenlediği basın toplantısında, polisin kötü bir karar verdiğini kaydetti.

Son zamanlarda ABD'de polisin siyahilara yönelik şiddeti eleştirilere yol açıyor. Mart ayı başında Atlanta'da bir polis ruhsal açıdan sorunlu, çıplak bir adamı öldürmüştü.

Ferguson'da ise beyaz bir polis memurunun siyahi genç Michael Brown'ı öldürmesinin ardından günlerce gösteriler düzenlenmişti.