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Spor

ABD'Lİ LOCHTE'DEN DÜNYA REKORU ANKARA (A.A)

28 Temmuz 2011 16:57

-ABD'Lİ LOCHTE'DEN DÜNYA REKORU ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Şangay'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 200 metre karışıkta ABD'li Ryan Lochte dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Lochte, 1:54.00'lük derecesiyle hem yeni dünya rekorunun hem de altın madalyanın sahibi oldu.   Yarışın favorilerinden ABD'li Michael Phelps, 1:54.16 ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Phelps, bu dalda 2003, 2005 ve 2007'dü dünya şampiyonu olmuştu.  Yarışta 1:57.69'luk derecesiyle 3. olan Macar Laszlo Cseh de bronz madalya elde etti.

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