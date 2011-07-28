-ABD'Lİ LOCHTE'DEN DÜNYA REKORU ANKARA (A.A) - 28.07.2011 - Şangay'da düzenlenen Dünya Yüzme Şampiyonası'nda, erkekler 200 metre karışıkta ABD'li Ryan Lochte dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Lochte, 1:54.00'lük derecesiyle hem yeni dünya rekorunun hem de altın madalyanın sahibi oldu. Yarışın favorilerinden ABD'li Michael Phelps, 1:54.16 ile ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Phelps, bu dalda 2003, 2005 ve 2007'dü dünya şampiyonu olmuştu. Yarışta 1:57.69'luk derecesiyle 3. olan Macar Laszlo Cseh de bronz madalya elde etti.