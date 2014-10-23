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Dünya
Deutsche Welle

ABD'li hemşire Ebola'yı atlattı

Ebola virüsüne yakalanan ABD'li hemşirenin hastalığı atlattığı bildirildi.

23 Ekim 2014 11:48


ABD'li hemşire Amber Vinson, Liberyalı Thomas Eric Duncan’ın tedavi sürecinde görev yaparken Ebola virüsüne yakalanmıştı.

Thomas Eric Duncan, Dallas kentinde 10 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Vinson'un ailesi tarafından yapılan açıklamada, hemşirenin hastalığı atlattığı belirtildi. 29 yaşındaki hemşirenin gücünü yeniden kazanması için bir süre daha hastanede tedavi görmeye devam edeceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Ebola virüsüne yakalanan kişi sayısı 10 bine ulaştı. Ölü sayısı ise 4 bin 877'yi buldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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EbolaABDAmber Vinson Liberyalı Thomas Eric DuncanEric Duncan DallasSağlıkDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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