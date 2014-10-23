ABD'li hemşire Ebola'yı atlattı



ABD'li hemşire Amber Vinson, Liberyalı Thomas Eric Duncan’ın tedavi sürecinde görev yaparken Ebola virüsüne yakalanmıştı.

Thomas Eric Duncan, Dallas kentinde 10 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Vinson'un ailesi tarafından yapılan açıklamada, hemşirenin hastalığı atlattığı belirtildi. 29 yaşındaki hemşirenin gücünü yeniden kazanması için bir süre daha hastanede tedavi görmeye devam edeceği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Ebola virüsüne yakalanan kişi sayısı 10 bine ulaştı. Ölü sayısı ise 4 bin 877'yi buldu.