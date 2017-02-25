ABD'li General Suriyeli Kürtlerle görüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel'in Suriye'deki Kürt birliklerini ziyaret ettiği bildirildi. Generalin, büyük çoğunluğunu YPG güçlerinin oluşturduğu Arap ve Kürt birliklerinden kurulu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Rakka operasyonunu görüştüğü bilgisi verildi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcülerinden Talal Sülo’nun AFP haber ajansına verdiği bilgiye göre, General Votel ile IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'ya yönelik devam eden operasyona ve gelecekte ABD’nin sunacağı desteğe ilişkin görüşmeler yapıldığı bildirildi.

ABD, Rakka'yı IŞİD'den kurtarmak üzere devam eden operasyonda Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veriyor. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte ABD'nin Kürt birliklere destek vermeye devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Ancak, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında kurulan uluslararası koalisyonun ABD'li komutan Korgeneral Stephen Townsend'ın New York Times'da yer alan açıklamalarının desteğin süreceğine işaret ettiği belirtiliyor. Townsend açıklamasında, "Suriye Demokratik Güçleri'nin ek savaş gücüne ihtiyaç duyduğunu" ifade etmişti.

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