ABD’li danışmanlar Irak’ta



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD danışman ve özel operasyon güçlerinin yaklaşık yarısının Bağdat'a ualştığını bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğamiral John Kirby, "Bu kurtarmak için yapılan bir hücum değil” ifadelerini kullandı.

Kirby, bu birliklerin Irak güvenlik güçlerinin uyumu ve hazırlık derecesini değerlendirip sonraki danışmanların en etkin biçimde gelişi için yolları ele alacaklarını söyledi.

Kirby, ekiplerin değerlendirmelerini 2-3 hafta içinde sunmaya başlamasını beklediklerini ifade etti.

Amerikan askeri uçaklarının sahadaki güvenlik durumuna dair daha iyi istihbarat edinmek için Irak üzerinde günde 30-35 civarında keşif uçuşu yaptığını belirten Kirby, bunları ellerinden geldiği ölçüde Iraklı güvenlik güçleriyle paylaştıklarını da söyledi. Kirby, uçuşlarda hem insanlı hem de insansız hava araçlarının kullanıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Irak'a 300 askeri danışman gönderme planını geçen hafta açıklamıştı.