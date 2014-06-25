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Dünya
Deutsche Welle

ABD’li danışmanlar Irak’ta

ABD’nin Irak’a gönderme kararı aldığı askeri danışmanların ilk grubu ülkeye ulaştı. Danışmanlar Irak güvenlik güçlerinin durumunu incelemekle görevlendirildi.

25 Haziran 2014 11:47


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD danışman ve özel operasyon güçlerinin yaklaşık yarısının Bağdat'a ualştığını bildirildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğamiral John Kirby, "Bu kurtarmak için yapılan bir hücum değil” ifadelerini kullandı.

Kirby, bu birliklerin Irak güvenlik güçlerinin uyumu ve hazırlık derecesini değerlendirip sonraki danışmanların en etkin biçimde gelişi için yolları ele alacaklarını söyledi.

Kirby, ekiplerin değerlendirmelerini 2-3 hafta içinde sunmaya başlamasını beklediklerini ifade etti.

Amerikan askeri uçaklarının sahadaki güvenlik durumuna dair daha iyi istihbarat edinmek için Irak üzerinde günde 30-35 civarında keşif uçuşu yaptığını belirten Kirby, bunları ellerinden geldiği ölçüde Iraklı güvenlik güçleriyle paylaştıklarını da söyledi. Kirby, uçuşlarda hem insanlı hem de insansız hava araçlarının kullanıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Irak'a 300 askeri danışman gönderme planını geçen hafta açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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