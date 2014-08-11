AB'den tebrik ve uyarı



Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Başkanı Hermann von Rompuy, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ortak bir açıklama yaparak tebrik etti.

Yazılı açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği için kilit bir ülke olduğu belirtilerek Türkiye'nin "Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürüten bir aday ülke, bir komşu, önemli bir ticaret ortağı ve dış politikada bir müttetik" olduğu vurgulandı.

Erdoğan'a dolaylı uyarılarda da bulunan Barroso ve Rompuy, "Yeni konumuzun gerektirdiği uzlaştırıcı rolü koruyacağınıza ve Türk toplumundaki tüm grupların inanç, fikir, yaşam tarzı ve hassasiyetlerine saygı gösterilmesi için çaba göstereceğinize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği yetkilileri, Kürtlerle uzlaşma çabalarının devam edilmesini ve Kıbrıs sorunun çözümü için de harekete geçilmesini umduklarını da belirtti.