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Dünya
Deutsche Welle

AB'den tebrik ve uyarı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Başkanı Hermann von Rompuy, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini tebrik etti. Barroso ve Rompuy, Erdoğan'a dolaylı uyarılarda da bulundu.

11 Ağustos 2014 15:41


Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Başkanı Hermann von Rompuy, cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ortak bir açıklama yaparak tebrik etti.

Yazılı açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği için kilit bir ülke olduğu belirtilerek Türkiye'nin "Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri yürüten bir aday ülke, bir komşu, önemli bir ticaret ortağı ve dış politikada bir müttetik" olduğu vurgulandı.

Erdoğan'a dolaylı uyarılarda da bulunan Barroso ve Rompuy, "Yeni konumuzun gerektirdiği uzlaştırıcı rolü koruyacağınıza ve Türk toplumundaki tüm grupların inanç, fikir, yaşam tarzı ve hassasiyetlerine saygı gösterilmesi için çaba göstereceğinize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği yetkilileri, Kürtlerle uzlaşma çabalarının devam edilmesini ve Kıbrıs sorunun çözümü için de harekete geçilmesini umduklarını da belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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