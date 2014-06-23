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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Putin'e destek çağrısı

AB, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun barış planına aktif destek vermeye çağırdı.

23 Haziran 2014 15:20


Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague "Rusya'nın barış planına yanıtı, AB'nin bundan sonra atacağı adımlar açısından belirleyici olacaktır" dedi.

Hague, Rusya'nın kesin desteğinin söz konusu olmaması durumunda, AB devlet ve hükümet başkanlarının cuma günü Brüksel'de düzenlenecek zirvede Rusya'ya yönelik yaptırım kararı alabileceğini kaydetti.

Lüksemburg'daki buluşmaya konuk olarak katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin ise AB'den Poroşenko'nun barış planına destek vermesini beklediğini söyledi. Klimkin barış planının devreye girmesi için Rus sınırının etkin kontrolü gibi bazı ön koşulların gerekliliğine işaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun 15 maddelik barış planı, ayrılıkçıların silah bırakıp işgal ettikleri yerleri boşaltmalarını, ayrıca aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin de bulunduğu esir ve tutukluların salıverilmesini öngörüyor.

Ukrayna plan çerçevesinde geçen cuma gününden itibaren bir hafta süreyle tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Ancak ateşkese rağmen hafta sonunda silahlar susmadı. Her iki taraf da birbirini ateşkese uymamakla suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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