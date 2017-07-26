AB'den Polonya'ya yaptırım tehdidi

Avrupa Komisyonu, Polonya'daki tartışmalı yargı reformunun geri çekilmesi için hükümete bir ay süre vererek, aksi takdirde yaptırımlar uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Çarşamba günü Brüksel'de açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Franz Timmermans, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın iki yasa tasarısını veto etmesini olumlu karşıladığını, ancak yargı reformunun yasalaşan kısmının "hukukun egemenliği ilkesine sistematik tehdidi arttırdığını" söyledi.

Polonya'da iktidardaki muhafazakâr Adalet ve Hukuk Partisi'nin (PiS) yargı konusunda çıkarttığı üç yasa tasarısından ikisi salı günü Cumhurbaşkanı Duda tarafından veto edilmiş, Duda, Adalet Bakanı'nın Polonya Yüksek Mahkemesi yargıçlarını işten atmasına olanak verecek yasa tasarısını veto ederken, Adalet Bakanı'nın alt mahkeme başkanlarını atamasını sağlayacak yasa tasarısına onay vermişti.

Timmermans, "Anayasa Mahkemesi'nin bağımsızlığını geri tesis etmenin vakti geldi. Ayrıca, adli sistemi değiştiren yasalar geri çekilmeli ya da bu yasalar Polonya Anayasası ve Avrupa standartlarıyla uyumlu hale getirilmelidir" dedi.

Timmermans ayrıca Yüksek Mahkeme yargıçlarını işten çıkarma veya emekliliğe zorlama gibi bir süreç olursa Komisyon'un derhal 7. Maddeyi devreye sokabileceğini kaydetti. Söz konusu yedinci madde, bir ülkenin oy hakkını askıya almayı öngörüyor. Bu yaptırım şimdiye kadar hiçbir üye ülkeye karşı kullanılmadı.

Polonya'dan tepki

Timmermans'ın açıklamasına tepki gösteren Polonya hükümet sözcüsü Rafal Bochenek, "AB yetkililerinden gelen ve özellikle olgulara dayanmayan şantajları kabul etmiyoruz" dedi.

Bochenek, Polonya parlamentosu tarafından hazırlanan bütün yasa tasarılarının anayasa ve demokratik kurallarla uyumlu olduğunu söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği işlerinden sorumlu yardımcısı Konrad Szymanski ise Avrupa Komisyonu'nun itirazının haksız olduğunu söyledi.

Bir üye ülkenin adalet sisteminin düzenlenmesinin ülkenin yetki sınırları içerisinde olduğunu ifade eden Szymanski, bu doğrultuda ülkelerin yargı konusunda kendi kararlarını verdiğini belirtti.