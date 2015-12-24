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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Polonya'ya sert tepki

Polonya'da Anayasa Mahkemesi'nin yapısını değiştiren ve yetkilerini önemli ölçüde kısıtlayan yasa teklifinin senato tarafından onaylanması tepkilere yol açtı.

24 Aralık 2015 12:09


Polonya'da muhafazakar Hak ve Adalet Partisi (PİS) iktidarını genişleten bir karara imza attı. Ülkede salı günü parlamentonun alt kanadı Sejm tarafından kabul edilen tartışmalı yasa değişikliği paketi dün gece üst kanat Senato tarafından da onaylandı. Muhalefetin protestosu ve yurtdışından yoğun eleştirilere karşın, yapılan oylamada senatörlerin 58'i lehte, 28'i ise aleyhte oy kullandı. Yapılan yasal değişiklikle Anayasa Mahkemesinin itiraz hakkı önemli ölçüde kısıtlanmış oluyor.

Yeni yasa paketinin bugün Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürülüğe girmesi bekleniyor. Yeni yasal düzenleme ile Anayasa Mahkemesinin, iktidar partisi PİS'in parlamentodaki çoğunluğuna karşı dengeleyici bir görev üstlenmesinin engellendiği öne sürülüyor.

AB'den hukuk devleti uyarısı

Polonya'da yapılan yasa değişikliğine Avrupa Birliği de sert tepki gösterdi. Alman 'Süddeutsche Zeitung' gazetesine göre, Avrupa Komisyonu çarşamba günü Polonya hükümetine bir mektup göndererek, yasa teklifinin geri çekilmesi ve yeniden incelenmesi talebinde bulundu. Avrupa Komisyonu Başkan Vekili Frans Timmermans tarafından kaleme alınan mektupta, "Hukuk devleti ilkesi Avrupa Birliği'nin temellerinin dayandığı müşterek değerler arasında yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı. Mektupta, AB üyesi bir ülkenin hukuk devleti olup olmadığını tartışmaya açacak gelişmelerin durdurulması istendi. Ayrıca Avrupa Birliği'nin süreci yakından takip edeceği belirtildi.

Öte yandan yasa değişikliğine tepki gösteren Polonya muhalefeti de harekete geçti. Eski hükümet partisi Liberal Vatandaş Platformu (PO), Senato'daki oylamanın sonucunu beklemeden Anayasa Mahkemesine başvurdu. İktidar karşıtları, ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesinin tehlikeye düşmesinden ve gizli bir darbe yapılmasından endişe ediyor.

"Abartılıyor"

Polonya'nın muhafazakar Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise iddiaları geri çevirerek, "Polonya'da siyasi bir tartışma var fakat demokrasi asla tehlikede değil" dedi. Der Spiegel dergisine açıklama yapan Cumhurbaşkanı, ülkede seçimlerden sonra bir iktidar değişikliği olduğunu ve bunun kimilerinin hoşuna gitmediğini belirterek, yeni hükümetin 'devlet aparatı içindeki önemli mevkileri' kendi üyeleri ile doldurmak istemesinin doğal olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı 'gizli darbe' ithamlarını ise Polonya halkının çoğunluğunun 'abartma, hatta hakaret' olarak gördüğünü savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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