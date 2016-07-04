AB'den IŞİD'e karşı mali savaş



Radikal İslamcı militanların İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği kanlı saldırının ardından AB, teröristlerin mali kaynaklara erişimini zorlaştırmak için kolları sıvadı. AB Komisyonu’nun adaletten sorumlu üyesi Vera Jourova, Die Welt gazetesine verdiği demeçte, AB’nin terörle mücadeledeki yeni eylem planını açıkladı. Jourova, sanal para birimlerinin ve ön ödemeli (kontörlü) cep telefonu kartlarının kontrolüne yönelik sıkı yasal düzenlemeler masaya getirileceğini duyurdu.

Jourova, AB Komisyonu'nun 'yüksek riskli ülkeler' listesi sunacağını ve bu ülkelerdeki bankaların daha sıkı kontrol edileceğini açıkladı. Listede Afganistan, Bosna-Hersek, Guyana, Irak, Laos, Suriye, Uganda, Vanuatu, Yemen, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerin bulunduğu belirtiliyor. Terör eylemlerinin finansmanını engellemeye yönelik önlemler paketinin salı günü karara bağlanması bekleniyor.

Bitcoin mercek altında

AB Komisyonu, özellikle para aklama ve terörün finansmanı için suistimal edilebilecek sanal para birimi Bitcoin’in kullanımını da gündemine taşıyor. Artık Bitcoin aracılığı ile ticaret yapan internet platformları mercek altına alınacak ve internet ödeme birimi Bitcoin’i gerçek paraya çeviren kimse anonim kalamayacak.

AB Komisyonu’nun eylem planı, ön ödemeli SIM kartlarının kimlik bildirmeden en fazla 150 euroya kadar yüklenebilmesini öngörüyor. Bu limit şimdiye dek 250 euro idi. Eylem planı ayrıca anonim ve para yüklenebilen kredi kartlarının kullanımına ilişkin de sıkı düzenlemeler içeriyor.

Brüksel ayrıca vergi kaçırmayı zorlaştırmak amacıyla somut adımlar atmaya da hazırlanıyor. AB Komiseri Jourova, gelecekte AB ülkelerinin karmaşık firma ağlarının izini sürebilmek için bu işi yapan ve bu işten fayda sağlayanların anlaşılacağı bir merkez kayıt sistemi oluşturacağını duyurdu.