AB’den Interpol’e kırmızı bülten uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda Türkiye’nin Interpol kırmızı bültenlerini “suistimal ettiği” mesajı verildi.

Oturumda Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı adına söz alan Estonya AB İşleri Yardımcı Bakanı Matti Maasikas, AB olarak Interpol’den kırmızı bülten uygulamasını gözden geçirmesini isteyeceklerini söyledi. Konunun AB devletleri arasında tartışılmaya başlandığını belirten Estonyalı bakan, Interpol kırmızı bültenlerinin hiçbir zaman suçluların iadesi için kullanılamayacağını, iade kararlarının yargı denetimi ve sürecine bağlı olduğunu hatırlattı.

Komisyon: Kaygı verici

Komisyonu adına söz alan Adalet, Tüketiciler ve Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Komiser Vera Jourova ise Interpol kırmızı bültenlerinin bazı ülkeler tarafından siyasi amaçla kullanıldığını belirtti. Jurova, “kaygı verici” olarak tanımladığı bu durumun, “şahıslar üzerinde ciddi etkileri olabileceğini” söyledi.

Jourova, Interpol sisteminin suistimal edilmesi halinde bu gibi durumlara karşı önlem alma sorumluluğunun Interpol’e ait olduğunu söyledi. Jourova, Interpol üyesi olmayan AB’nin, alınacak önlemler konusunda yetkili olmadığını belirtti.

Genel Kurul'daki oturumda söz alan parlamenterlerin çoğu Türkiye, Rusya, İran ve Çin gibi ülkelerin Interpol kırmızı bültenini “siyasi muhalifleri susturmak amacıyla” kullanıp, “suistimal ettiklerini” savundu.

Türkiye’nin kırmızı bültenleri

AP’nin konu hakkında oturum düzenleme kararı, Ankara’nın Türkiye kökenli İsveçli gazeteci Hamza Yalçın ve Türkiye kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı için çıkarttığı kırmızı bültenler sonrasında alınmıştı. Yalçın ve Akhanlı İspanya’da polis tarafından geçici olarak gözaltına alınmışlardı.

AKPM kararına atıf

AP'de çarşamba gecesi düzenlenen oturumda Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından Interpol kırmızı bülteni konusunda geçen nisan ayında alınan karara da atıfta bulunuldu. Türkiye’nin de 18 parlamenterle temsil edildiği AKPM’nin kararında kırmızı bültenlerin “sadece ciddi gerekçe mevcut olduğunda çıkarılması” yönünde iç düzenlemeye gitmesi için Interpol’e çağrıda bulunulmuştu.

Kararda, Avrupa Konseyi üyesi devletlerden “kırmızı bültenin suistimal edildiğine dair kaygı olması halinde bu bültenler temelinde tutuklamada bulunmamaları” istenmişti. Interpol bu çağrılar üzerine kırmızı bülten prosedürüyle ilgili bir reform süreci başlatmış durumda.

Kırmızı bülten nedir?

Interpol'ün, üye devletleri suç, suçlu ve tehditler karşısında bilgilendirdiği ve gerektiği zaman yakalama emri talebi ilettiği sekiz ayrı bülten tipi bulunuyor. Yedisi renklerle ifade edilen bültenlerden en bilineni kırmızı bülten. Kırmızı bülten bir yargı organı veya bir uluslararası mahkeme tarafından iadesi için aranan şahısların yerlerinin belirlenip yakalanmaları için çıkarılıyor. Interpol’ün kırmızı bülten sayısı son yıllarda hızla artmakta. 2014 yılında 10 bin 718 olan kırmızı bülten sayısı 2016’da 12 bini geçti.

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Kayhan Karaca / Strasbourg