AB'den İngiltere'ye acı reçete

AB'nin ilgili bakanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan Genel İşler Konseyi toplantısında, İngiltere'nin Mart 2019'da ayrılmasından sonraki geçiş sürecine ilişkin kurallar karara bağlandı.

Baş müzakereci Michel Barnier, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Şimdi bu karmaşık ve alışılmadık müzakerelerin ikinci evresine başlayabiliriz” dedi. Barnier, Londra'ya da AB ile gelecekteki ortaklığın nasıl olacağına dair en kısa zamanda yanıt verme çağrısında bulundu.

AB yasalarına uyacak, söz hakkı olmayacak

Alınan kararda, İngiltere'nin AB'nin tüm yasa ve düzenlemeleri ile Avrupa Adalet Divanı'nın bütün kararlarına uyması, ancak söz hakkının olmaması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra geçiş sürecinde İngiltere, AB iç piyasası ve gümrük birliğine dâhil olacak. Büyük Britanya ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğini belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin birkaç yıl sürmesi bekleniyor. Bu nedenle de İngiltere'nin 2019 Mart'ında AB'den çıkmasının ardından taraflar arasındaki ticaretin gümrük vergileri ve kontrollerle engellenmemesi hedefleniyor.

Alınan karara göre, İngiltere'nin geçiş sürecinde üçüncü ülkeler ile ticari anlaşmalar yapması hâlinde ise AB ülkelerinin onayı gerekecek.

Geçiş sürecinde diğer AB ülkelerinden İngiltere'ye göçün sınırlanması da mümkün olmayacak.

Geçiş süreci 31 Aralık 2020'de sona erecek

İngiltere Başbakanı Therasa May, geçiş sürecinin Mart 2021'e kadar yaklaşık iki yıl sürmesini önermişti. Ancak AB bakanlarının aldığı kararda, geçiş sürecinin "31 Aralık 2020'yi aşmaması” gerektiği ifade edildi. Bu tarihten sonra AB'nin yeni bütçe dönemi başlayacağı ve birkaç ay için İngiltere ile yeni düzenleme gerekeceği gerekçesiyle May'in önerisi kabul edilmedi.

AB'nin aldığı karara tepki gösteren İngiltere'nin Brexit'ten sorumlu bakanı David Davis, Londra'nın AB'nin geçireceği yeni yasalara "itiraz hakkı” olması gerektiğini belirtti.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin pürüzler Aralık ayında giderilmiş, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının durumu, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır ve Londra'nın mali konulardaki talepleri üzerinde uzlaşma sağlanmıştı. Böylelikle AB liderler zirvesinde ikinci evrenin başlamasına yeşil ışık yakılmıştı. Taraflar, Mart ayına kadar da ilişkilerin gelecekte nasıl olacağını belirlemeyi hedefliyor.

AFP/dpa, JD/CÖ

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