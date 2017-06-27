AB’den Google’a rekor ceza

Kendi alışveriş hizmetini kanun dışı bir şekilde öne çıkarttığı gerekçesiyle Avrupa Birliği, Google arama motoruna rekor seviyede bir ceza kesti.

Avrupa Komisyonu, salı günü açıkladığı kararda Google'ın toplamda 2,4 milyar euro ceza ödemesine karar verdi.

Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager Brüksel'de yaptığı basın toplantısında teknoloji devinin, dünyanın en fazla kullanılan arama motoru olması sebebiyle elde ettiği pazar üstünlüğünü "kötüye kullandığını” söyledi.

AB, Google’ın arama motorunu kendi hizmeti olan Google Shopping'i öne çıkartmak ve bu uygulamaya avantaj sağlamakla suçluyor.

Google'ın bu davranışıyla diğer firmaların liyakata dayalı bir şekilde rekabet etmesine ve yenilik yapmasına izin vermediğine değinen Vestager, "en önemlisi Google, Avrupalı tüketicileri gerçek anlamda hizmet seçeneklerinden ve yenilik yapmanın yararlarından mahrum bıraktı” dedi.

"Google'un yaptığı AB kurallarına aykırı"

"Google'ın yaptığı AB'nin tekelciliğe karşı kurallarına aykırı” diyen Vestager, Google’ın 90 günlük süresi olduğunu söyledi. Teknoloji devi ya 90 gün içerisinde "bu tutumunu durduracak” veya başka yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Vestager, bu yeni yaptırımlardan birisinin Google'ın günlük gelirinin yüzde 5'i olan 14 milyon dolar miktarında ceza kesilmesi olabileceğini aktardı.

Yedi senelik bir soruşturmanın sonucunda çıkan kararla ilgili açıklama yapan Google’ın başkan yardımcısı ve hukuk müşaviri Kent Walker ise AB'nin kararıyla "saygılı bir şekilde” hemfikir olmadığını belirtti.

Avrupa Komisyonu'nun kararını inceleyeceklerini belirten Walker, karara itiraz etmeyi düşündüklerini aktardı.

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AFP/epd/DÇ/GA