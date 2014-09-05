AB'den Batı Afrika'ya yardım



AB Komisyonu, cuma günü Ebola salgınıyla mücadelede Batı Afrika ülkelerine 140 milyon Euro yardım yapılacağını açıkladı. AB Komisyonu'nun insani yardım ve krizle mücadele sorumlusu Kristalina Georgieva Brüksel'de yaptığı açıklamada, komisyonun salgının yayıldığı ülkelerdeki sağlık sistemini yapılandırmak üzere yardım kararı aldığını kaydetti.

Georgieva, Ebola'nın yayıldığı Sierra Leone, Gine, Liberya ve Nijerya'ya sağlık sisteminin yapılandırılması için ödenek ayrıldığını ifade etti. AB'nin bu ülkelerde sağlık sistemlerini yapılandırmanın yanı sıra revirlerin ve virüse dair incelemelerin yapılabileceği seyyar laboratuvarların kurulmasını da finanse edeceği belirtildi.

AB Komisyonu özellikle de sağlık sistemi ve ekonomi için ortalama 100 milyon Euro yardım ödeneği alan Sierra Leone ve Liberya'ya yoğunlaşıyor. AB Komisyonu'nun kalkınmadan sorumlu üyesi Andris Piebalgs, Batı Afrika'da gıda ve temiz içme suyu sıkıntısı olduğuna da dikkat çekerek, Avrupa’nın bu konularda da destek sunacağını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü, mart ayından ağustos ayı sonuna kadar 3 bin 700'ün üstünde insana Ebola virüsü bulaştığını ve en az bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.