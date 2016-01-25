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Dünya
Deutsche Welle

AB'den ateşkes çağrısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Frederice Mogherini, Ankara'da PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara ilişkin olarak "Hemen ateşkes yapılmasını istiyoruz" dedi.

25 Ocak 2016 16:38


AB-Türkiye Siyasi Diyalog Toplantısı'na katılmak üzere AB Komisyonu Komşuluk İlişkileri ve Genişleme Müzakereleri sorumlusu Johannes Hahn'la birlikte Ankara'ya giden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Frederice Mogherini, Türk hükümeti yetkilileri ile görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında Güneydoğu'da hemen ateşkesi yapılmasını istedi.

"Terörizmin her türünü" kınadığını söyleyen Mogherini, "Biz hemen bir ateşkes ve Kürt barış sürecine geri dönüşü destekliyoruz. Bölgedeki istikrar ve barış için önemli bir konu" dedi.

AB Bakanı Volkan Bozkır da toplantıda terörle mücadele konusunun ele alındığını belireterek,"Bu konuda dünyaya örnek teşkil eden bir ülke konumundadır Türkiye. Vatandaşların her türlü hakkına sahip çıkan bir ülke konumundadır. Başta PKK olmak üzere, tüm terör örgütleriyle mücadele devam edecektir" sözleriyle karşılık verdi.

"Terör örgütlerinin masada olmaması gerekiyor"

Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise düzenlenen basın toplantısında Suriye'ye ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan, "Suriye çözüm, kesin çözümdür. Bu süreçte muhalefeti sulandırılmaya dönüş çabalar var. Biz buna karşıyız. Yine muhalefet içinde YPG'nin de yer almasını isteyenler vardır. Suriye'de PKK da, DAEŞ (IŞİD) de, El Nusra da kontrol ediyor. Terör örgütlerinin müzakere masasında olmaması gerekiyor. Görüş ayrılıkları var ama tüm ülkelerin Suriye'de ateşkesin sağlanması ve çözüm için üzerine düşeni yapması gerekiyor. Başika'da bizim tüm amacımız Irak'ın DAEŞ'le mücadelesine destek vermektir." dedi.

Çavuşoğlu ayrıca ertelenen Cenevre toplantısına ilişkin olarak, "Özellikle YPG gibi terör örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci akamete uğratmaktır. Bunun son derece tehlikeli olduğunu söylememiz lazım" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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