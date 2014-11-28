AB’den 7 ülkeye uyarı

AB Komisyonu 18 Euro ülkesiyle ilgili yaptığı yıllık mali kontrol
sonrasında bir açıklama
yayınladı. Açıklamada Fransa, İtalya, Belçika, İspanya,
Malta, Avusturya ve Portekiz
bütçe planları nedeniyle eleştirildi. Bu ülkelerin bütçe tasarılarıyla Büyüme ve İstikrar
Paktı'nın koyduğu kurallara karşı geldiği ifade edildi. 7 ülkeden 2015 bütçe planlarını
gözden geçirmeleri istendi.
Reuters'in haberine göre,
AB Komisyonu Fransa, İtalya ve Belçika'daki durumu
önümüzdeki yılın mart ayında inceleyecek. Söz konusu ülkelerin o zamana kadar
bütçelerine son halini vermeleri gerekiyor. İncelemede yapısal reformlar da
değerlendirmeye alınacak. Komisyon'un Avrupa Birliği bütçe kuralları uyarınca söz
konusu üç ülkeye milyarlarca euroluk para cezası getirmesi mümkün.
AB Komisyonu; Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya, Estonya, Letonya,
Slovenya ve Finlandiya'nın ise Avrupa Birliği kurallarına uygun davrandığını kaydetti. AB
Komisyonu henüz yardım programlarının yürürlükte olduğu, krizdeki Yunanistan ve
Kıbrıs'ı ise ayrı değerlendirdi.