AB’den 7 ülkeye uyarı

AB Komisyonu 18 Euro ülkesiyle ilgili yaptığı yıllık mali kontrol

sonrasında bir açıklama

yayınladı. Açıklamada Fransa, İtalya, Belçika, İspanya,

Malta, Avusturya ve Portekiz

bütçe planları nedeniyle eleştirildi. Bu ülkelerin bütçe tasarılarıyla Büyüme ve İstikrar

Paktı'nın koyduğu kurallara karşı geldiği ifade edildi. 7 ülkeden 2015 bütçe planlarını

gözden geçirmeleri istendi.

Reuters'in haberine göre,

AB Komisyonu Fransa, İtalya ve Belçika'daki durumu

önümüzdeki yılın mart ayında inceleyecek. Söz konusu ülkelerin o zamana kadar

bütçelerine son halini vermeleri gerekiyor. İncelemede yapısal reformlar da

değerlendirmeye alınacak. Komisyon'un Avrupa Birliği bütçe kuralları uyarınca söz

konusu üç ülkeye milyarlarca euroluk para cezası getirmesi mümkün.

AB Komisyonu; Almanya, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya, Estonya, Letonya,

Slovenya ve Finlandiya'nın ise Avrupa Birliği kurallarına uygun davrandığını kaydetti. AB

Komisyonu henüz yardım programlarının yürürlükte olduğu, krizdeki Yunanistan ve

Kıbrıs'ı ise ayrı değerlendirdi.

