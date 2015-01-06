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Dünya
Deutsche Welle

AB'de Yunanistan tartışması

AB'de Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması tartışması büyüyor. Avusturya Maliye Bakanı Hans Jörg Schelling, konunun gündemde olduğu Berlin'i uyardı.

06 Ocak 2015 12:20


Avusturya Maliye Bakanı Hans Jörg Schelling, Almanya'yı Yunanistan'ın Euro Bölgesine üyeliği tartışmasında temkinli davranmaya çağırdı. Almanya'da Yunanistan'a ilişkin gündeme gelen iddiaları bir başka ülkenin seçim kampanyasına müdahale olarak yorumlayan Schelling, kampanya sırasında dile getirilen vaatlerin de istendiği gibi yorumlanmaması uyarısında bulundu. Yunanistan'ın seçimler sonrasında da yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını kaydeden Avusturya Maliye Bakanı, "sakin bir şekilde seçim sonucunu bekleme" çağrısında bulundu.

'Merkel iç siyasi kaygılarla hareket ediyor'

Sosyal Demokrat Parti'nin bütçe uzmanı Johannes Kahrs, Yunanistan'la ilgili tartışmadan ötürü Başbakan Angela Merkel'i eleştirdi. Kahrs, AB karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gördüğü ilgiden kaygı duyan Merkel'in Atina'ya ilişkin tavrına iç siyasi nedenlerle yön verdiğini söyledi. Kahrs, "Avrupa politikalarımızda somut bir neden olmaksızın yön değişikliğine gidiliyor. Euro Bölgesinden atma tehdidi dile getiriliyor" görüşünü dile getirdi.

Yunanistan'dan reform politikalarını devam ettirmesini istemenin daha yerinde bir karar olacağını dile getiren Kahrs, Atina'nın ortak para biriminden ayrılmasının hesaplanamayan sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Radikal solcu Tsipras kazanırsa…

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras 25 Ocak'ta erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı. Anketlere göre seçim yarışında sol ittifak Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) önde gidiyor. Alexis Tsipras liderliğindeki SYRIZA, iktidara gelmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile imzalanan yürürlükteki anlaşmaları feshedeceğini, özelleştirme, maaş kesintileri ve diğer tasarruf önlemlerinin iptal edileceğini duyurmuştu.

Alman Der Spiegel dergisinin duyurduğu bir haberde, Alman hükümetinin Tsipras'ın zaferi halinde Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılmasını kaçınılmaz gördüğü vurgulanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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