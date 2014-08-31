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Dünya
Deutsche Welle

AB'de yeni atamalar

Polonya Başbakanı Donald Tusk, AB Konseyi Başkanlığı, İtalya Dışişleri Bakanı Federica Mogherini ise AB Dış Politika Yüksek Temsilciği görevlerine atandı.

31 Ağustos 2014 14:58


Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un yerine Polonya Başbakanı Donald Tusk'u, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın yerine ise İtalya Dışişleri Bakanı Federica Mogherini'yi atadı.

Atamaların ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Van Rompuy, "Her iki isim de AB Konseyi'nin tam desteğini aldı" dedi. Van Rompuy, Mogherini'nin de "AB'nin yeni yüzü" olacağını ifade etti.

Birleşmiş bir Avrupa'nın önemine inanan bir ülkeden geldiğini söyleyen Tusk ise "AB'nin akıllı bir alternatifi yok" şeklinde konuştu.

Jean-Claude Juncker, temmuz ayında yeni AB Komisyonu Başkanı olarak seçilmişti. Federica Mogherini aynı zamanda Juncker'in yardımcılığı görevini de üstlenecek.

Mogherini kendisine gösterilen güvenden dolayı AB liderlerine teşekkür ederken, üstesinden gelinmesi gereken zorlukların devasa olduğunu belirtti. Mogherini, "Tüm AB ülkelerinin ve vatandaşlarının çıkarı doğrultusunda çalışacağım" diye konuştu.

Tusk'un görevine 1 Aralık'ta başlaması ve 2,5 yıl görevde kalması öngörülüyor. Mogherini'nin ise Jean Claude Juncker yönetimindeki yeni AB Komisyonu ile birlikte 1 Kasım'da görevine başlayıp 5 yıl boyunca görevde kalması öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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