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Dünya
Deutsche Welle

AB'de sınır kontrolleri uzatıldı

AB üyeleri Schengen bölgesi içinde sınır kontrollerini 3 ay uzattı. Kontroller mülteci kriziyle başa çıkmaya yardım için uygulamaya konmuştu.

12 Kasım 2016 00:03

Avrupa Birliği (AB) Schengen Bölgesi içinde sınır kontrollerinin uzatılmasına yeşil ışık yaktı. AB’ye üye ülkelerin ticaret bakanları Brüksel’de bir araya gelerek mülteci kriziyle başa çıkmak için uygulamaya konulan sınır kontrollerinin üç ay daha uzatılmasına izin verdi. AB Komisyonu geçen ay kontrollerin 15 Kasım tarihinden itibaren üç ay daha uzatılması önerisini getirmişti. Almanya, Avusturya, Danimarka, İsveç ve AB üyesi olmayan Norveç, geçen yıl tekrar sınırlarda kontrol uygulamasını başlatmıştı.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, alınan kararı “doğru ve önemli bir adım” olarak nitelendirdi. AB’nin dış sınırları güvence altına alındığı veya üye ülkeler mültecilere yeterince barınak sunduğu takdirde kontrollerin tekrar gevşetilebileceğini savunan de Maizière, Almanya-Avusturya sınırında kontrollerin devamı yönünde talimat verdiğini açıkladı. Bakan, yanlarında geçerli belge ve vizesi olmayan, aynı zamanda Almanya’ya iltica etmek istemeyen kişilerin sınırdan geri çevrildiğini hatırlattı.

İsveç İçişleri Bakanı Anders Ygeman da sınır kontrollerini başlatma kararı aldıkları zaman "iç güvenlikleri için geçerli olan tehditlerin halen mevcut olduğunu" kaydetti. On yıllar boyu liberal bir göç politikası izleyen İsveç 2015’te rota değişikliği yapmış, sınırları kapamış ve daha sert iltica yasalarını yürürlüğe sokmuştu.

Ancak bazı ülkeler sınır kontrollerinin uzatılmasına sıcak bakmıyor. Kendi sınırlarının güvenliğinin sağlandığını ve ülkedeki mültecilerin başka üye ülkelere gitme olasılığının olmadığını savunan Yunanistan uzatma kararına karşı çıkarken gelen mülteci sayısının kontrol altına alındığını vurgulayan Macaristan, Bulgaristan ve Kıbrıs uzatma kararına çekimser kaldı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/Reuters/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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