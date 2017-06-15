T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

AB'de mobil dolaşım ücretleri kalktı

AB ülkeleri arasındaki cep telefonu üzerinden yapılan iletişimde artık mobil dolaşım ücreti ödenmeyecek.

15 Haziran 2017 12:26

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki cep telefonu operatörlerinin yurtdışı AB ülkelerinden yapılan bağlantılarda abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretleri 15 Haziran'da kaldırıldı. Aboneler böylece AB ülkeleri arasındaki haberleşme ve internet bağlantılarında ödedikleri yüklü dolaşım ücretlerinden kurtulmuş oldu.

Finlandiya'dan Portekiz'e, Yunanistan'dan İrlanda'ya kadar bütün aboneler AB ülkeleri ile Lichtenstein, İzlanda ve Norveç'te kendi ülkeleriyle yurtiçi tarifesi üzerinden telefonlaşabilecek ve kısa mesaj gönderebilecek. Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ‘Evdeki gibi dolaşım' adlı roaming düzenlemesi sayesinde AB içerisinde herhangi bir cep telefonu operatörünün abonesi olan kullanıcı başka bir AB ülkesine yapacağı seyahatlerde kendi operatörünün tarifesi üzerinden konuşup, mesajlaşabilecek ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden gönderebilecek.

‘Dolaşım serbestisine' denetleme

Almanya'daki cep telefonu operatörleri abonelerini kısa mesaj yoluyla roaming uygulamasının kaldırıldığından haberdar etti. Uygulamayla birlikte yıllardır süren AB ülkelerindeki ‘sürpriz roaming faturalarıyla' ilgili tartışma sona ermiş oldu. Şimdiye kadar yabancı bir ülkenin mobil haberleşme şebekesinden aktarılan her cep telefonu kullanımı için ekstra ücret ödemek gerekiyordu. Cep telefonu operatörleri bu yolla milyarlarca euroluk ek gelir elde ettikten sonra roaming ücretlerini düşürmeye başlamıştı.

Yetkili Alman makamları ücretsiz roaming uygulamasına uyulup uyulmadığını sürekli denetleyecek. Şirketler bundan böyle de, örneğin İsviçre ya da ABD gibi AB dışındaki ülkelerde bulunan kullanıcılara özel roaming tarifesi arz edebilecek. Bir başka AB ülkesindeki düşük tarifenin kendi ülkesinde kullanılması durumunda da operatör roaming ücreti kesebilecek.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BirliğiHaziranPortekiz YunanistanLichtensteinNorveçParlamentosuAlmanABDDeutsche Welle Türkçe DW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24