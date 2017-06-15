AB'de mobil dolaşım ücretleri kalktı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki cep telefonu operatörlerinin yurtdışı AB ülkelerinden yapılan bağlantılarda abonelere uyguladığı dolaşım (roaming) ücretleri 15 Haziran'da kaldırıldı. Aboneler böylece AB ülkeleri arasındaki haberleşme ve internet bağlantılarında ödedikleri yüklü dolaşım ücretlerinden kurtulmuş oldu.

Finlandiya'dan Portekiz'e, Yunanistan'dan İrlanda'ya kadar bütün aboneler AB ülkeleri ile Lichtenstein, İzlanda ve Norveç'te kendi ülkeleriyle yurtiçi tarifesi üzerinden telefonlaşabilecek ve kısa mesaj gönderebilecek. Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren ‘Evdeki gibi dolaşım' adlı roaming düzenlemesi sayesinde AB içerisinde herhangi bir cep telefonu operatörünün abonesi olan kullanıcı başka bir AB ülkesine yapacağı seyahatlerde kendi operatörünün tarifesi üzerinden konuşup, mesajlaşabilecek ve veri paketlerini ilave ücret ödemeden gönderebilecek.

‘Dolaşım serbestisine' denetleme

Almanya'daki cep telefonu operatörleri abonelerini kısa mesaj yoluyla roaming uygulamasının kaldırıldığından haberdar etti. Uygulamayla birlikte yıllardır süren AB ülkelerindeki ‘sürpriz roaming faturalarıyla' ilgili tartışma sona ermiş oldu. Şimdiye kadar yabancı bir ülkenin mobil haberleşme şebekesinden aktarılan her cep telefonu kullanımı için ekstra ücret ödemek gerekiyordu. Cep telefonu operatörleri bu yolla milyarlarca euroluk ek gelir elde ettikten sonra roaming ücretlerini düşürmeye başlamıştı.

Yetkili Alman makamları ücretsiz roaming uygulamasına uyulup uyulmadığını sürekli denetleyecek. Şirketler bundan böyle de, örneğin İsviçre ya da ABD gibi AB dışındaki ülkelerde bulunan kullanıcılara özel roaming tarifesi arz edebilecek. Bir başka AB ülkesindeki düşük tarifenin kendi ülkesinde kullanılması durumunda da operatör roaming ücreti kesebilecek.

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DW, dpa/AG, BÖ