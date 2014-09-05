AB'de kadın kavgası



AB Komisyonu'nun yeni seçilen başkanı Jean-Claude Juncker'in yeni ekibini belirleme çalışmaları tamamlandı. Ancak Komisyon'da farklı alanlardan sorumlu 28 komiseri belirlemeye çalışırken Juncker'in kadın adaylar nedeniyle zorluk yaşadığı ortaya çıktı.

AB Komisyonu‘nun erkek ağırlıklı olmasına karşı çıkan Avrupa Parlamentosu'nun talebi üzerine Juncker'in dokuz kadın komiser belirlediği belirtildi.

Juncker'e üye ülkelerden aslında sadece 4 kadın aday önerilmişti. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun yeni Komisyon ekibini reddetme tehdidi üzerine Juncker'in kadın yetkili arayışına başladığı kaydedildi. Juncker'in üye ülkelere kadın aday önermelerini teşvik amacıyla, Komisyon içindeki önemli temsilcilikleri vereceği vaadinde bulunduğu öne sürüldü.

Juncker'in sözcüsü Natasha Bertaud, AB Komisyonu'nda 9 temsilciliğin kadın yetkililere verilmesinin planlandığını ifade etti. Ancak bu da Komisyon'da kadın - erkek eşitliğini sağlamaya yetmedi.

Jean-Claude Juncker'in AB Komisyonu'nun yeni ekibini cuma günü açıklaması bekleniyor.